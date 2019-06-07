Тяжелоатлет Акбар Джураев принес Узбекистану еще одно золото

С 1 по 8 июня в столице Фиджи проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров. Ранее золото на соревнованиях завоевал узбекистанец Адхамжон Эргашев.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Спортсмен из Узбекистана Акбар Джураев завоевал золото в категории до 109 килограммов на чемпионате мира среди юниоров по тяжелой атлетике на Фиджи, сообщает Р-Спорт.

Результат Джураева — 398 килограммов (182 в рывке и 216 в толчке).

Вторым стал кореец Хван Сангун, ему поддались 384 килограмма (174+210). Третье место с результатом 381 килограмм (175+206) занял россиянин Даниил Вагайцев.

Ранее сообщалось, что узбекистанец Адхамжон Эргашев завоевал золото в весовой категории до 67 килограммов на чемпионате мира по тяжелой атлетике.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров проходит в столице Фиджи — Суве —с 1 по 8 июня.