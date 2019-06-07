Мировая звезда шахмат сыграл с узбекскими курсантами

Один из самых молодых гроссмейстеров в истории провел мастер-класс для узбекских курсантов и поделился секретами шахматной игры.

ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов сыграл с курсантами Академии вооруженных сил, сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.

Четырнадцатилетний уроженец республики Нодирбек Абдусатторов вписал свое имя в историю мирового спорта уже в 13 лет, когда стал вторым самым молодым гроссмейстером (высшее звание шахматного мастера).

В пятницу, 7 июня, он провел мастер-класс для курсантов Академии вооруженных сил. Представил Нодирбека его наставник – мастер международного класса, гроссмейстер Саидали Юлдашев.

© Министерство обороны Узбекистана. Нодирбек Абдусатторов сыграл с курсантами Академии Вооруженных Сил

По его словам, Нодирбек является чемпионом мира среди юношей до 8 лет, а в настоящее время – мастер FIDE (Международная шахматная федерация).

"Он завоевал золотые медали на юношеском чемпионате мира 2012 в Словении и на чемпионате Азии 2014. В 2017 году на мемориале Михаила Чигорина в Санкт-Петербурге он стал бронзовым призером и выполнил норму гроссмейстера", – сказал Юлдашев.

В ходе беседы с молодой звездой учащиеся узнали много интересного о жизни спортсмена. Даже во время мастер-класса гроссмейстеру не переставали задавать различные вопросы. Затем Нодирбек сыграл с курсантами сразу на нескольких досках одновременно и поделился секретами своего мастерства.

Кстати, сестра Нодирбека, Бахора, также достигла больших успехов в мире шахматной игры. Она неоднократно занимала призовые места как на отечественных чемпионатах, так и на мировых.

Бахора – пятикратная чемпионка Узбекистана и мастер FIDE. В 2013 году на чемпионате мира в ОАЭ она стала серебряным призером среди девочек до 14 лет. Азиатская шахматная федерация признала ее "Лучшей молодой шахматисткой Азии" 2013 года.

Отец Нодирбека и Бахоры работает преподавателем в Академии вооруженных сил. По словам отставного офицера, он гордится своими детьми, которые достойно защищают честь страны на мировой спортивной арене.