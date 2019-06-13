Узбекистан намерен принять молодежный ЧМ по фигурному катанию в 2022 году

Проведение чемпионата мира по фигурному катанию среди молодежи запланировано на 7-13 марта 2022 года.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Узбекистан претендует на проведение в 2022 году чемпионата мира по фигурному катанию среди молодежи.

По данным пресс-службы Национального олимпийского комитета республики, официальное заявление в Международный комитет конькобежцев уже подано. Узбекистан пока является единственным претендентом.

Проведение чемпионата мира по фигурному катанию среди молодежи запланировано на 7-13 марта 2022 года.

Как отметили в пресс-службе, проведение соревнований такого уровня стало возможным благодаря открытию в Ташкенте ледового дворца Humo Arena, которое состоялось в марте этого года. Свидетелями представления с участием узбекских спортсменов, звезд мирового спорта и артистов эстрады из России стали тысячи зрителей и гостей праздника.

Главная арена ледового дворца вмещает 12,5 тысячи зрителей. В зале можно менять расстановку кресел в зависимости от проводимого спортивного мероприятия.

Цвет настроения синий: грандиозное шоу в честь открытия Humo Arena — видео >>>

На основной арене также предусмотрено проведение матчей по баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, соревнований по боксу, тхэквондо, по шорт-треку, фигурному катанию и керлингу, а также концертов.

Вместимость в формате концертного зала — 10 тысяч зрителей.