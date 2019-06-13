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Узбекский фигурист Миша Ге на Олимпиаде в Корее

Узбекистан намерен принять молодежный ЧМ по фигурному катанию в 2022 году

REUTERS / John Sibley
Спорт
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Проведение чемпионата мира по фигурному катанию среди молодежи запланировано на 7-13 марта 2022 года.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Узбекистан претендует на проведение в 2022 году чемпионата мира по фигурному катанию среди молодежи.

По данным пресс-службы Национального олимпийского комитета республики, официальное заявление в Международный комитет конькобежцев уже подано. Узбекистан пока является единственным претендентом.

Фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас на концерте в Humo Arena
© Пресс-служба Humo Arena
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Проведение чемпионата мира по фигурному катанию среди молодежи запланировано на 7-13 марта 2022 года.

Как отметили в пресс-службе, проведение соревнований такого уровня стало возможным благодаря открытию в Ташкенте ледового дворца Humo Arena, которое состоялось в марте этого года. Свидетелями представления с участием узбекских спортсменов, звезд мирового спорта и артистов эстрады из России стали тысячи зрителей и гостей праздника.

Главная арена ледового дворца вмещает 12,5 тысячи зрителей. В зале можно менять расстановку кресел в зависимости от проводимого спортивного мероприятия.

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На основной арене также предусмотрено проведение матчей по баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, соревнований по боксу, тхэквондо, по шорт-треку, фигурному катанию и керлингу, а также концертов.

Вместимость в формате концертного зала — 10 тысяч зрителей.

Теги:
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, Ташкент, чемпионат, фигурное катание



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