Цвет настроения синий: грандиозное шоу в честь открытия Humo Arena — видео

В Ташкенте 15 марта торжественно открыли первую в республике многофункциональную спортивную арену. Тысячи зрителей и гостей праздника стали свидетелями незабываемого представления с участием узбекских спортсменов, звезд мирового спорта и артистов эстрады из России.

Открыл церемонию президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, назвавший открытие Humo Arena новым этапом в развитии спорта в стране.

Все возможности спорткомплекс наглядно продемонстрировали участники шоу: сменяя друг друга они превращали ледовую площадку то в бассейн, то в футбольное поле, то в боксерский ринг. Затем на лед вышли легендарные хоккеисты, а знаменитый форвард Павел Буре забросил первую символическую шайбу, открыв счет голам на новой арене.

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Завершилось шоу музыкальным подарком от звезд российской эстрады - Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Димы Билана, а олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка представила на ташкентском льду свой проект "Щелкунчик", приведя публику в неописуемый восторг эффектными номерами и оформлением спектакля.

Самые яркие моменты вечера в видеосюжете Sputnik Узбекистан.