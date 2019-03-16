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Цвет настроения синий: грандиозное шоу в честь открытия Humo Arena — видео

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Тема:
Открытие ледового дворца Humo Arena в Ташкенте (16)
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Ташкенте 15 марта торжественно открыли первую в республике многофункциональную спортивную арену. Тысячи зрителей и гостей праздника стали свидетелями незабываемого представления с участием узбекских спортсменов, звезд мирового спорта и артистов эстрады из России.

Открыл церемонию президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, назвавший открытие Humo Arena новым этапом в развитии спорта в стране.

Все возможности спорткомплекс наглядно продемонстрировали участники шоу: сменяя друг друга они превращали ледовую площадку то в бассейн, то в футбольное поле, то в боксерский ринг. Затем на лед вышли легендарные хоккеисты, а знаменитый форвард Павел Буре забросил первую символическую шайбу, открыв счет голам на новой арене.

Татьяна Навка хочет купить на рынке в Ташкенте вкусняшки для дочки =>>

Открытие Humo Arena в Ташкенте
Пресс-служба президента Узбекистана
Танцы, звезды и шайба от легенды: первые кадры с открытия Humo Arena
Завершилось шоу музыкальным подарком от звезд российской эстрады - Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Димы Билана, а олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка представила на ташкентском льду свой проект "Щелкунчик", приведя публику в неописуемый восторг эффектными номерами и оформлением спектакля.

Самые яркие моменты вечера в видеосюжете Sputnik Узбекистан.

Тема:
Открытие ледового дворца Humo Arena в Ташкенте (16)
Теги:
Дима Билан, Филипп Киркоров, Павел Буре, Спорт, Хоккей, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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Цвет настроения синий: грандиозное шоу в честь открытия Humo Arena — видео
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