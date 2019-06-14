Кто представит Узбекистан на ЧА по спортивной гимнастике

Чемпионат Азии по спортивной гимнастике пройдет в Монголии в июне.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Озвучен список спортсменов, которые представят Узбекистан на чемпионате Азии по спортивной гимнастике. Соревнования пройдут с 19 по 23 июня в Улан-Баторе.

Как сообщили в пресс-службе НОК республики, в столицу Монголии отправятся 11 гимнасток и гимнастов: Оксана Киося, Индира Улмасова, Диана Бахтиёрова, Оминахон Халилова, Муаттархон Абдурахмонова, Равшанбек Мирзаев, Равшанбек Абдурахимов, Хабибулло Эргашев, Абдулла Азимов, Хусниддин Абдусаматов, Акобир Хамрокулов.

В марте известная гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина завоевала серебро в опорном прыжке на очередном этапе Кубка мира, который проходил в Азербайджане. Она показала результат в 14,450 балла. Золотая медаль тогда досталась представительнице США Джейд Кэри (14,766), бронза — мексиканке Алекс Морено (14,249).