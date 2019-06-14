Кто представит Узбекистан на ЧА по спортивной гимнастике

Как сообщили в пресс-службе НОК республики, в столицу Монголии отправятся 11 гимнасток и гимнастов: Оксана Киося, Индира Улмасова, Диана Бахтиёрова, Оминахон Халилова, Муаттархон Абдурахмонова, Равшанбек Мирзаев, Равшанбек Абдурахимов, Хабибулло Эргашев, Абдулла Азимов, Хусниддин Абдусаматов, Акобир Хамрокулов.
В марте известная гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина завоевала серебро в опорном прыжке на очередном этапе Кубка мира, который проходил в Азербайджане. Она показала результат в 14,450 балла. Золотая медаль тогда досталась представительнице США Джейд Кэри (14,766), бронза — мексиканке Алекс Морено (14,249).
В Бишкеке проходит очередной саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В своем выступлении президент Узбекистана внес ряд предложений и проектов для стран ШОС, в том числе выступил за регулярное проведение экономических и бизнес-саммитов для стран-участниц Организации.