Назначен новый глава ассоциации таэквондо Узбекистана

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. На внеочередной конференции Ассоциации таэквондо WTF Узбекистана был избран новый руководитель, сообщает пресс-служба НОК республики.

В конференции приняли участие президент Национального олимпийского комитета Рустам Шаабдурахманов, первый заместитель Министра физической культуры и спорта Ойбек Касимов и представители спортивной общественности.

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По итогам мероприятия, пост председателя Ассоциации таэквондо WTF был избран Шерзод Тошматов. Участники конференции единогласно поддержали его кандидатуру.

Ранее чиновник работал первым заместителем Федерации бокса Узбекистана. Под его руководством спортсмены достигали высоких показателей на Олимпийских играх в Рио де Жанейро и на чемпионате Азии в Ташкенте.

Ранее Ахмаджан Рахимов покинул пост заместителя президента Национального олимпийского комитета и пост председателя Ассоциации таэквондо WTF Узбекистана.