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Назначен новый глава ассоциации таэквондо Узбекистана

Назначен новый глава ассоциации таэквондо Узбекистана

© НОК Узбекистана
Спорт
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Ранее Ахмаджан Рахимов покинул пост заместителя президента Национального олимпийского комитета и пост председателя Ассоциации таэквондо.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. На внеочередной конференции Ассоциации таэквондо WTF Узбекистана был избран новый руководитель, сообщает пресс-служба НОК республики.

В конференции приняли участие президент Национального олимпийского комитета Рустам Шаабдурахманов, первый заместитель Министра физической культуры и спорта Ойбек Касимов и представители спортивной общественности. 

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По итогам мероприятия, пост председателя Ассоциации таэквондо WTF был избран Шерзод Тошматов. Участники конференции единогласно поддержали его кандидатуру.

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Ранее чиновник работал первым заместителем Федерации бокса Узбекистана. Под его руководством спортсмены достигали высоких показателей на Олимпийских играх в Рио де Жанейро и на чемпионате Азии в Ташкенте.

Ранее Ахмаджан Рахимов покинул пост заместителя президента Национального олимпийского комитета и пост председателя Ассоциации таэквондо WTF Узбекистана.

Теги:
назначение, назначения, спорт, боевые искусства, таэквондо



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