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Велогонщики

Крути педали: в Джизаке стартовал чемпионат Узбекистана по велоспорту

© Flickr / E. Dronkert
Спорт
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В соревнованиях участвуют около двухсот спортсменов из разных регионов страны.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Джизаке 19 июня начался чемпионат республики по велоспорту, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета. Соревнования проводятся на шоссе.

"<...> состоятся гонки на первенство страны среди взрослых и на Кубок федерации среди юниоров 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006 годов рождения по отдельной классификации", — говорится в публикации.

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В соревнованиях принимают участие около двухсот спортсменов из разных регионов страны.

Взрослые участники проедут от Джизака до Заамина, для них эти гонки — один из этапов подготовки к соревнованиям, дающим лицензионные очки для участия в XXXII летних Олимпийских играх, которые пройдут в Токио летом следующего года.

Ранее сообщалось, что выступающая за Узбекистан велогонщица Ольга Забелинская в рамках чемпионата Азии по шоссейному велоспорту в Ташкенте заняла первое место, выиграла золотую медаль в категории Elite Woman среди профессиональных велоспортсменов и завоевала лицензию на Олимпиаду-2020.

Теги:
спорт, велосипед, велоспорт, Узбекистан



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