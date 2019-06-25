Узбекская легкоатлетка выиграла медаль на соревнованиях в Польше

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Спортсменка из Узбекистана Надия Дусанова завоевала золото на международных соревнованиях Opolski Festiwal Skoków, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Вторую ступень пьедестала заняла украинка Ирина Геращенко, третью — итальянка Алессия Трост.

В НОК отметили, что все эти спортсменки показали одинаковый результат — 1,86 метра, однако Надия Дусанова, в отличие от соперниц, взяла эту высоту с первой попытки.

Весной представительница Узбекистана Екатерина Воронина заняла первое место на чемпионате Азии по легкой атлетике, который проходил в Дохе (Катар). Девушка выступила в семиборье и набрала 6198 очков. На втором месте оказалась представительница Индии Барман (5993 очков), а третье досталось спортсменке из Китая Ванг (5829 очков).