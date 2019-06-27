AIBA отстранена: кто возьмет бокс в свои руки на Олимпиаде в Токио

Бокс останется в программе Олимпийских игр, но уже без AIBA. Что будет с федерацией и кто займет ее место, расскажет Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Международную ассоциацию любительского бокса (AIBA) отстранили от Олимпиады в Токио. Проведением боксерского турнира займется сам Олимпийский комитет, сообщает пресс-служба МОК.

Решение было принято на сессии организации в Лозанне, которая проходила 24-26 июня.

На грядущих Играх за проведение турнира будет отвечать специальная группа под руководством члена МОК и президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ.

Ранее МОК обратил внимание на финансовые проблемы в AIBA, работу судей, а также систему управления организацией. В связи с этим комитет заморозил планы о проведении соревнований по боксу на Олимпиаде в Токио, а также приостановил финансовые выплаты AIBA.

"Решение было принято в интересах спортсменов и самого бокса как вида спорта. Мы хотим, чтобы спортсмены смогли осуществить свою мечту и принять участие в Олимпийских играх-2020 в Токио, а также чтобы AIBA ощутила необходимые последствия своих действий", – заявил президент МОК Томас Бах.

Так или иначе, у узбекских боксеров остается возможность повторить свой грандиозный успех в Рио – тогда узбекские спортсмены привезли из Бразилии 13 медалей: четыре золотых, две серебряных и семь бронзовых, став лучшими в турнире по боксу.

Что касается AIBA, то к вопросу о его статусе МОК вернется после игр в Токио. Вероятно, финансовый кризис в федерации к тому моменту только усугубится, поскольку ее бюджет более чем на 60% формируется за счет отчислений комитета. По мнению некоторых экспертов, в скором времени AIBA может и вовсе прекратить свое существование.

Напомним, разногласия между МОК и AIBA начались в 2018 году, когда федерацию возглавил узбекистанец Гафур Рахимов, которого Олимпийский комитет обвинял в причастности к деятельности криминальных группировок.

В марте 2019 года Рахимов временно сложил с себя полномочия, однако в МОК заявили, что этого недостаточно, поскольку он сможет и дальше оказывать свое влияние. В связи с этим комитет заблокировал все процедуры, необходимые для проведения турнира в Токио.