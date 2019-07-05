Узбекский дзюдоист Мухаммадкарим Хуррамов завоевал бронзу на Универсиаде

В летней Универсиаде среди студенческой молодежи в Неаполе спортсмены Узбекистана принимают участие в восьми видах спорта из восемнадцати, включенных в программу.

ТАШКЕНТ, 5 июл - Sputnik. Узбекский дзюдоист Мухаммадкарим Хуррамов, выступающий в весовой категории 100 кг, завоевал бронзу Универсиады в Италии, сообщает "Даракчи".

Также бронза завоевал и кореец Минчжон Ким, а золото досталось российскому дзюдоисту Руслану Шахбазову.

Напомним, в летней Универсиаде среди студенческой молодежи в Неаполе спортсмены Узбекистана принимают участие в восьми видах спорта из восемнадцати, включенных в программу.

Спортсмены из Узбекистана выступят на Всемирной летней универсиаде >>

Всего на соревнования приехали около 6000 спортсменов из 110 стран.

Среди узбекистанцев, которые отправились в Италию: дзюдоист Хикматилло Тураев, теннисистка Комола Умарова и гимнастка Рахматова Дилдора.

Напомним, Универсиада проводится раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта — FISU.