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Узбекский дзюдоист Мухаммадкарим Хуррамов завоевал бронзу на Универсиаде

Узбекский дзюдоист Мухаммадкарим Хуррамов завоевал бронзу на Универсиаде

© Klaus Mueller
Спорт
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В летней Универсиаде среди студенческой молодежи в Неаполе спортсмены Узбекистана принимают участие в восьми видах спорта из восемнадцати, включенных в программу.

ТАШКЕНТ, 5 июл - Sputnik. Узбекский дзюдоист Мухаммадкарим Хуррамов, выступающий в весовой категории 100 кг, завоевал бронзу Универсиады в Италии, сообщает "Даракчи".

Также бронза завоевал и кореец Минчжон Ким, а золото досталось российскому дзюдоисту Руслану Шахбазову.

Напомним, в летней Универсиаде среди студенческой молодежи в Неаполе спортсмены Узбекистана принимают участие в восьми видах спорта из восемнадцати, включенных в программу.

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Всего на соревнования приехали около 6000 спортсменов из 110 стран.

Среди узбекистанцев, которые отправились в Италию: дзюдоист Хикматилло Тураев, теннисистка Комола Умарова и гимнастка Рахматова Дилдора.

Напомним, Универсиада проводится раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта — FISU.

Теги:
италия, Италия, Узбекистан, Узбекистан, узбекистанец, бронза, Спортсмен, дзюдо, спорт



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