В Узбекистане начала свою деятельность Федерация бильярдного спорта

Для бильярдных клубов-членов федерации будут построены специальные здания в городах и селах, начнется подготовка инструкторов.

ТАШКЕНТ, 11 июл- Sputnik. Официально начала свою деятельность Федерация бильярдного спорта Узбекистана, сообщает УзА.

Теперь для бильярдных клубов-членов федерации будут построены специальные здания в городах и селах, начнется подготовка инструкторов.

"Преимуществом снукера является то, что играть в него и проводить соревнования можно в любое время года", - говорится в сообщении.

Ранее Федерация бильярдного спорта вела свою деятельность в Узбекистане, но в 2000 году ее деятельность была приостановлена.

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Снукер, входящий в состав бильярдного спорта, является спортивной игрой, по которой проводятся крупные соревнования, в том числе чемпионаты континента и мира. Интерес к этой игре высок особенно в странах Европы (Англии, Германии), Азии (Индии, Китае, Кувейте, Катаре), Прибалтики (Латвии, Литве, Эстонии), СНГ (России, Казахстане).

Напомним, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем постановлении "О дополнительных мерах по развитию шахмат в Республике Узбекистан" поручил Министерству народного образования республики совместно с Федерацией шахмат Узбекистана утвердить учебные программы по обучению шахматам в общеобразовательных школах.