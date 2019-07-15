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Теперь точно выиграют: главу СГБ назначили президентом АФУ

© stadion.uz
Спорт
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Председатель Службы Государственной Безопасности Абдусалом Азизов избран президентом Ассоциации футбола Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Абдусалом Азизов назначен новым президентом Ассоциации футбола Узбекистана, сообщает пресс-служба АФУ.

Ассоциация футбола Узбекистана 15 июля повела внеочередную конференцию.

© АФУ
Абдусалом Азизов

Повестка дня включала выборы президента, вице-президентов а такжее членов Исполнительного комитета.

© АФУ
Арбитр Равшан Ирматов избран вице-президентом АФУ
Ранее президент футбольной ассоциации Узбекистана Ачилбай Раматов подал заявление об отставке.

В ходе голосования, Абдусалом Азизов единогласно был выбран президентом Ассоциации футбола Узбекистана. Первым вице-президентом стал легендарный судья Равшан Ирматов, а пост вице-президента занял Мухиддин Жураев.

Ранее сообщалось, что Умид Ахматджанов, исполнявший обязанности первого вице-президента Ассоциации футбола Узбекистана сложил свои полномочия.

Теги:
СГБ, Азизов Абдусалом, Равшан Ирматов, Ассоциация футбола Узбекистана, фанаты футбола, Футболист, футбол, Футбол



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