Теперь точно выиграют: главу СГБ назначили президентом АФУ

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Абдусалом Азизов назначен новым президентом Ассоциации футбола Узбекистана, сообщает пресс-служба АФУ.
Ассоциация футбола Узбекистана 15 июля повела внеочередную конференцию.
Повестка дня включала выборы президента, вице-президентов а такжее членов Исполнительного комитета.
В ходе голосования, Абдусалом Азизов единогласно был выбран президентом Ассоциации футбола Узбекистана. Первым вице-президентом стал легендарный судья Равшан Ирматов, а пост вице-президента занял Мухиддин Жураев.
Ранее сообщалось, что Умид Ахматджанов, исполнявший обязанности первого вице-президента Ассоциации футбола Узбекистана сложил свои полномочия.