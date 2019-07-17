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Хоккейный матч

Узбекский хоккейный клуб "Шердор" выступит на открытом чемпионате Казахстана

CC0 / Unsplash / Markus Spiske
Спорт
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Федерация хоккея Узбекистана подала заявку на участие в чемпионате самаркандской команды.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Хоккейный клуб "Шердор" из Самарканда намерен участвовать в открытом чемпионате Республики Казахстан (ОЧРК) в сезоне 2019-2020 годов, передает Sputnik Казахстан.

Федерация хоккея Узбекистана направила заявку, и в ближайшее время федерации двух государств обсудят включение самаркандской команды в состав участников ОЧРК. 

"Шердор" имеет шансы стать первой зарубежной командой в чемпионате Казахстана. С учетом этого в регламент чемпионата внесут поправки.

Представители Казахстанской федерации хоккея проинспектируют домашнюю арену "Шердора". Как уточнили в узбекской федерации, "Самарканд Арена" начнет принимать матчи в сентябре 2019 года.

 

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Теги:
Федерация хоккея Узбекистана, хоккей, Казахстан, Самарканд, Узбекистан



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