Кузница будущих чемпионов: филиал альма-матер Яшина открылся в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 23 июл – Sputnik, Дильшода Рахматова. В Самарканде открылся филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Он входит в топ-1000 лучших вузов мира. В свое время этот вуз окончили такие именитые спортсмены, как Лев Яшин, Евгения Медведева и Павел Буре.

Корреспондент Sputnik Узбекистан поучаствовала в брифинге по поводу открытия филиала и узнала, как будут готовить будущих олимпийских чемпионов.

Российский университет - номер один в спорте

По словам ответственного за прием в филиал Илхомжона Турсуналиева, в связи с тем, что в России РГУФКСМиТ - номер один в области спорта, было решено создать филиал этого университета в Узбекистане.

"Университет подготовил свыше 60 тысяч высококвалифицированных специалистов, из которых пять тысяч - иностранцы. Сегодня в заведении обучается более 6,5 тысячи студентов, из них 600 - иностранные граждане. Научный потенциал вуза высокий: он включен в рейтинг "1000 самых престижных университетов мира"", - сказал Турсуналиев.

Также он подчеркнул, что Узбекистан нуждается в специалистах с высшим образованием. Сейчас в спортивных учебных заведениях республики свыше 50% сотрудников со средним образованием.

Кроме того, Турсуналиев отмечает, Узбекистан добился больших успехов на Олимпийских, Азиатских играх, Кубках мира и других престижных соревнованиях, но все достижения были по индивидуальным видам спорта. В связи с чем по поручению министра спорта были изучены спортивные образовательные учреждения. Теперь в республике основное внимание будет уделяться развитию волейбола, баскетбола, легкой атлетики, гребли, тенниса и футбола. В 2019-2020 учебном году прием в филиал университета будет осуществляться именно по этим шести направлениям. Стоимость годового обучения – две тысячи долларов.

Лекции и мастер-классы от звезд мирового спорта

В университете в учебный процесс вовлечены 53 доктора и профессора, академики и члены-корреспонденты Российской академии наук. К тому же, в вузе преподают заслуженные тренеры СССР и России и мастера спорта международного класса.

По словам Турсуналиева, именно эти профессора и преподаватели станут проводить занятия в Самаркандском филиале университета.

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Стоит отметить, что среди выпускников РГУФКСМиТ 172 - олимпийские чемпионы, а также чемпионы Европы и мира. Среди них: министр спорта России Павел Колобков, знаменитая фигуристка Евгения Медведева, звезда хоккея Илья Ковальчук, легендарный вратарь Лев Яшин, многократный чемпион мира, хоккеист Валерий Харламов, Павел Буре и многие другие выдающиеся спортсмены.

В шаге от большого спорта: как поступить в филиал

В 2019-2020 учебном году Самаркандский филиал Российского государственного института физической культуры, спорта, молодежи и туризма планируется принять в общей сложности 150 студентов (45 - по государственному гранту) по шести направлениям.

Подать документы можно до 15 августа этого года. Вступительные экзамены пройдут 20-30 августа. Экзамен по русскому языку будет в формате беседы. Также будущим студентам предстоит преодолеть профессиональный (творческий) конкурс: общая физподготовка по выбранным видам спорта и экзамен по плаванию.