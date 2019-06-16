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Из обольстительницы в скромницу: Медведева представила новый номер – видео

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© YouTube / pypuchki

Ранее фигуристка выступила в Южной Корее и Японии под песню Арианы Гранде 7 Rings и приятно шокировала публику.

Российская фигуристка Евгения Медведева представила новый показательный номер на ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии.

Спортсменка вышла на лед в изящном и даже скромном черном платье. Японцы увидели ее новую программу на песню Faith в живом исполнении певицы Мэй Джей. Номер поставил швейцарский фигурист и тренер Стефан Ламбьель.

Фигуристка Евгения Медведева на шоу Fantasy On Ice в Макухари
© YouTube / BossT Channel
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Видео выступления фигуристки уже появилось на YouTube. Поклонники в комментариях отмечают, что девушка повзрослела и расцвела, а также желают ей успехов.

Ранее Медведева выступила на шоу под песню Арианы Гранде 7 Rings. Номер приятно шокировал публику: на спортсменке был розовый облегающий костюм, шуба "чебурашка" и гольфы-ботфорты. До этого Евгения уже показывала этот номер в Южной Корее, но в тот раз ее костюм был еще более провокационным — из кислотно-розового латекса. 

Напомним, на мировом первенстве в Сайтаме Медведева завоевала бронзовую медаль. Короткую программу для нее поставил узбекистанец Миша Ге.

Теги:
Япония, Евгения Медведева, фигурное катание



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