В Ташкенте стартовал чемпионат мира по таэквондо среди кадетов

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. С сегодняшнего дня по 10 августа в Ташкенте пройдет чемпионат мира по таэквондо среди кадетов, сообщает НОК Узбекистана.
В качестве почетного гостя в Ташкент уже прибыл руководитель Международной федерации таэквондо Чунг Ван Чой.
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Соревнования пройдут во Дворце спорта Universal, где для спортсменов были построены даже специальные тренировочные места ввиду погодных условий.
Сборные команды Ирана, США, Бразилии и Южной Кореи уже проводят завершающую подготовку в тренировочных залах.
Примечательно, что сборная Узбекистана в этом чемпионате участвует полным составом: 20 таэквондистов в своих весовых категориях будут защищать честь республики.
Их готовили такие опытные тренеры, как Собир Назаралиев, Зайнобиддин Назаралиев и Жасур Байкузиев.
Бои стартуют завтра в 09.00, а торжественная церемония открытия чемпионата мира пройдет в 17.00.
А завтра, 8 августа, в 19.00 на площади Дружбы народов пройдет большой флэшмоб с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения.