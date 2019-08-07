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В Ташкенте стартовал чемпионат мира по таэквондо среди кадетов

В Ташкенте стартовал чемпионат мира по таэквондо среди кадетов

© НОК Узбекистана
Спорт
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Сборные команды Ирана, США, Бразилии и Южной Кореи уже проводят завершающую подготовку в тренировочных залах.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. С сегодняшнего дня по 10 августа в Ташкенте пройдет чемпионат мира по таэквондо среди кадетов, сообщает НОК Узбекистана.

В качестве почетного гостя в Ташкент уже прибыл руководитель Международной федерации таэквондо Чунг Ван Чой.

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Соревнования пройдут во Дворце спорта Universal, где для спортсменов были построены даже специальные тренировочные места ввиду погодных условий.

В Ташкенте стартовал Чемпионат Мира по таэквондо среди кадетов
© НОК Узбекистана
В Ташкенте стартовал Чемпионат Мира по таэквондо среди кадетов

Сборные команды Ирана, США, Бразилии и Южной Кореи уже проводят завершающую подготовку в тренировочных залах.

Примечательно, что сборная Узбекистана в этом чемпионате участвует полным составом: 20 таэквондистов в своих весовых категориях будут защищать честь республики.

В Ташкенте стартовал Чемпионат Мира по таэквондо среди кадетов
© НОК Узбекистана
В Ташкенте стартовал Чемпионат Мира по таэквондо среди кадетов

Их готовили такие опытные тренеры, как Собир Назаралиев, Зайнобиддин Назаралиев и Жасур Байкузиев.

Бои стартуют завтра в 09.00, а торжественная церемония открытия чемпионата мира пройдет в 17.00.

А завтра, 8 августа, в 19.00 на площади Дружбы народов пройдет большой флэшмоб с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения.

Теги:
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, спортивные соревнования, Соревнования, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, таэквондо, спорт



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