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Алисэ Фахрутдинова

Аминов: Россия помогает исполнить пятиборцам мечту под флагом Узбекистана

Федерация пятиборья Узбекистана
Спорт
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Известно, что спортсмены будут бороться за квоты на Олимпиаду-2020, где также смогут выступать за Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Российская сторона не препятствует смене спортивного гражданства Александра Савкина и Алисэ Фахрутдиновой. По словам президента Федерации современного пятиборья России Вячеслава Аминова, она даже помогает им воплотить в жизнь олимпийскую мечту, сообщает РИА Новости.

"Мы ни в коем случае не препятствуем их переходу. Ситуация такая, что они не могут выступать за Россию на чемпионате мира, Кубке мира. У них есть шанс сделать это в другой сборной. Мечта любого спортсмена - выступить на Олимпиаде, и мы помогаем им исполнить их олимпийскую мечту", - сообщил Аминов.

Напомним, Савкин и Фахрутдинова выступят за сборную Узбекистана уже на чемпионате мира в Будапеште (1-8 сентября) благодаря разрешению Международной федерации современного пятиборья (UIPM). Планируется, что спортсмены будут бороться за квоты на Олимпиаду-2020, где также могут выступить за Узбекистан.

Пятиборцы из РФ Савкин и Фахрутдинова будут выступать под флагом Узбекистана >>

В настоящий момент спортсмены уже находятся на учебно-тренировочных сборах в Новогорске, где готовятся к предстоящему чемпионату мира по современному пятиборью, который пройдет 2-8 сентября в Будапеште.

Теги:
Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, спорт



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