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В Ташкенте в сентябре состоится турнир по фехтованию

В Ташкенте в сентябре состоится турнир по фехтованию

УзА
Спорт
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Честь Узбекистана будут отстаивать более 50 спортсменов.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. C 5 по 10 сентября 2019 года Федерацией фехтования Узбекистана совместно с Международной федерацией фехтования на основе решения "FIE" будут проведены международный турнир "Сателлит" рапиристов и шпажистов, а также открытый чемпионат Конфедерации фехтования Центральной Азии среди взрослых, сообщает УзА.

Международный турнир рапиристов "Сателлит" состоится 5-6 сентября, шпажистов - 7-8 сентября, открытый чемпионат Конфедерации фехтования Центральной Азии - 9-10 сентября в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе-интернате олимпийского резерва по художественной гимнастике.

Члены сборной Узбекистана по фехтованию ведут активную подготовку к данному соревнованию. Вместе с членами сборной команды России проводят учебные сборы в самых известных центрах по фехтованию - Москве, Новосибирске, а также турниры с опытными спортсменами зарубежных стран.

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В целях повышения мастерства спортсменов привлекаются иностранные тренеры. Большое внимание уделяется и повышению квалификации судей.

Ожидается, что в международном турнире рапиристов и шпажистов примут участие сильнейшие спортсмены из таких стран, как Россия, Великобритания, США, Италия, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Бразилия, Турция, Грузия, Китай, Афганистан, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан. Честь Узбекистана будут отстаивать более 50 спортсменов.

В открытом чемпионате Конфедерации фехтования Центральной Азии примут участие спортсмены из Афганистана, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Малайзии.

Теги:
Ташкент, Ташкент, Федерацию фехтования Узбекистана, Федерация фехтования Узбекистана, Узбекистан, Узбекистан, спорт



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