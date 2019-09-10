Хабиб Нурмагомедов отправил видеосообщение младшему зятю Мирзиёева

В комментарии к видео Отабек Умаров поздравил Хабиба с победой в недавнем поединке.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Зять главы Узбекистана опубликовал в своем Инстаграм аккаунте видео, на котором чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов горячо приветствует всю семью Отабека Умарова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Otabek Umarov (@otabek_muhammadalievich) 10 Сен 2019 в 4:45 PDT

15-секундный ролик за три с лишним часа собрал 548 тысяч "лайков" и более 300 комментариев. В видеообращении Нурмагомедов выражает уверенность в скорой встрече, интересуется здоровьем и делами Умарова.

Дружественные отношения связывают Отабека Умарова и Хабиба уже давно. В мае боец смешанного стиля приезжал в Ташкент и провел совместную тренировку с зятем президента Узбекистана.