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Хабиб Нурмагомедов провел тренировку с зятем Шавката Мирзиёева

Хабиб Нурмагомедов отправил видеосообщение младшему зятю Мирзиёева

© Instagram
Спорт
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В комментарии к видео Отабек Умаров поздравил Хабиба с победой в недавнем поединке.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Зять главы Узбекистана опубликовал в своем Инстаграм аккаунте видео, на котором чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов горячо приветствует всю семью Отабека Умарова.

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Публикация от Otabek Umarov (@otabek_muhammadalievich)

15-секундный ролик за три с лишним часа собрал 548 тысяч "лайков" и более 300 комментариев. В видеообращении Нурмагомедов выражает уверенность в скорой встрече, интересуется здоровьем и делами Умарова.

Дружественные отношения связывают Отабека Умарова и Хабиба уже давно. В мае боец смешанного стиля приезжал в Ташкент и провел совместную тренировку с зятем президента Узбекистана.

Теги:
спорт, поздравление, Хабиб Нурмагомедов



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