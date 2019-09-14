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Узбекский профессиональный боксер Муроджон Ахмадалиев

Муроджон Ахмадалиев досрочно победил колумбийца Вилнера Сото

Спорт
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Изначально соперником узбекского спортсмена должен был стать американец Дэниэл Роман, но он получил травму левого плеча и вынужден был отказаться от защиты своих титулов.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Узбекистанец Муроджон Ахмадалиев нокаутировал колумбийца Вилнера Сото. Бой был рассчитан на восемь раундов, однако завершился в четвертом, когда рефери остановил одностороннее избиение. 

Для 24-летнего узбекистанца эта победа стала седьмой (шесть нокаутом) в семи боях, а 28-летний Сото потерпел седьмое поражение при 22 победах (12 нокаутом). 

Изначально соперником Ахмадалиева должен был стать американец — чемпион мира во втором легчайшем весе по версиям WBA (Super) и IBF Дэниэл Роман, но он получил травму левого плеча и вынужден был отказаться от защиты своих титулов.

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Теги:
узбекистанец, спорт, Бокс



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