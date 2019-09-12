Боксер Муроджон Ахмадалиев: путь к успеху и коронный левый боковой

Как сын учительницы узбекской школы стал настоящей звездой мирового профессионального бокса и почему он может вписать своё имя в историю уже в этом году – в материале Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik, Максим Огненный. Сын председателя профсоюзного комитета парка и учительницы школы одного из древнейших поселений Ферганской долины, узбекского города Чуст профессиональный боксер Муроджон Ахмадалиев находится в одном шаге от исторического для себя и для всего узбекского бокса результата. Уже завтра, 13 сентября, 24-летний спортсмен мог стать чемпионом мира сразу по двум версиям. Соперником Муроджона готовился стать чемпион WBA и IBF в первом полулегком весе Дэниэл Роман.

Увы, не все зависит только от нас. Так произошло на этот раз и с Муроджоном: американец за несколько дней до боя получил травму левого плеча и вынужден был отказаться от защиты своих титулов. Но бой все же состоится - новым соперником узбекского боксера станет менее именитый 28-летний колумбиец Уилнер Сото.

Еще до отмены титульного боя Ахмадалиев с большим уважением относился к своему сопернику.

"Я очень рад, что Дэниэл Роман согласился на этот бой, — приводит промоутерская компания "Мир бокса" слова бронзового призера Олимпиады-2016 и серебряного призера чемпионата мира в любителях Ахмадалиева, который после шести боев стал обязательным претендентом на титул WBA. — Я знаю, что мы оба бойцы и это будет настоящая битва".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇺🇿MJ_KAKA_🇺🇿 (@murodjon_akhmadaliev) 1 Сен 2019 в 9:46 PDT

Несмотря на то что шанс завоевать титул чемпиона мира сразу по двум версиям откладывается на несколько месяцев, узбекский боксер ждет выздоровления Романа и планирует сразиться с ним до конца этого года.

Узбекский боксер – яркий пример профессионального отношения к делу и целеустремленности, которой могут позавидовать многие его коллеги по боксерскому цеху.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Муроджон Ахмадалиев (Узбекистан)

Ахмадалиев уже вписал своё имя в историю профессионального бокса, пройдя кратчайший путь от новичка профессионального ринга до чемпиона мира. На вечере бокса в Нью-Йорке Муроджон может упрочить свои позиции в международных рейтингах и прославить узбекскую школу бокса на весь мир.

В эксклюзивном комментарии для Sputnik Узбекистан президент промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский не скупится на похвалы спортсмену.

"Ахмадалиев уже чемпион. В этом бое или в следующем, боксер доказал, что является одним из лучших в своем весе. Его пример, безусловно, воодушевит молодых спортсменов из Узбекистана, которые следят за выступлениями Муроджона", — заявил Рябинский.

Ранее в интервью журналистам боксер никогда не скрывал глубокой привязанности к своим корням и своей родине. Спортсмен не только болеет за узбекские футбольные клубы и следит за их успехами, но и в музыкальных пристрастиях отдает предпочтение национальным исполнителям — Мунису Ризаеву, Лоле Юлдашевой, Райхон, Озодбеку Назарбекову и Ботиру Кодирову.

Бокс привлек будущего чемпиона мира с первой же тренировки, на которую его привел отец. Впоследствии над постановкой ударов с Муроджоном работали прославленные узбекские тренеры Тулкун Кличев и Рустам Саидов.

Публике, следящей за выступлениями боксера, импонирует и стиль Муроджона на ринге, и его тактика, и, конечно же, коронный удар Ахмадалиева – левый боковой. Возможно, именно этим приемом он завершит свой седьмой бой в профессиональной карьере.

Кстати, первый свой контракт с промоутерской компанией Андрея Рябинского тогда еще перспективный и подающий надежды боксер заключил именно в Нью-Йорке, где завтра предстанет перед болельщиками в качестве одной из главных звезд вечера.