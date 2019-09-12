Боксер Муроджон Ахмадалиев: путь к успеху и коронный левый боковой

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik, Максим Огненный. Сын председателя профсоюзного комитета парка и учительницы школы одного из древнейших поселений Ферганской долины, узбекского города Чуст профессиональный боксер Муроджон Ахмадалиев находится в одном шаге от исторического для себя и для всего узбекского бокса результата. Уже завтра, 13 сентября, 24-летний спортсмен мог стать чемпионом мира сразу по двум версиям. Соперником Муроджона готовился стать чемпион WBA и IBF в первом полулегком весе Дэниэл Роман.
Увы, не все зависит только от нас. Так произошло на этот раз и с Муроджоном: американец за несколько дней до боя получил травму левого плеча и вынужден был отказаться от защиты своих титулов. Но бой все же состоится - новым соперником узбекского боксера станет менее именитый 28-летний колумбиец Уилнер Сото.
Еще до отмены титульного боя Ахмадалиев с большим уважением относился к своему сопернику.
"Я очень рад, что Дэниэл Роман согласился на этот бой, — приводит промоутерская компания "Мир бокса" слова бронзового призера Олимпиады-2016 и серебряного призера чемпионата мира в любителях Ахмадалиева, который после шести боев стал обязательным претендентом на титул WBA. — Я знаю, что мы оба бойцы и это будет настоящая битва".
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Узбекский боксер – яркий пример профессионального отношения к делу и целеустремленности, которой могут позавидовать многие его коллеги по боксерскому цеху.
В эксклюзивном комментарии для Sputnik Узбекистан президент промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский не скупится на похвалы спортсмену.
"Ахмадалиев уже чемпион. В этом бое или в следующем, боксер доказал, что является одним из лучших в своем весе. Его пример, безусловно, воодушевит молодых спортсменов из Узбекистана, которые следят за выступлениями Муроджона", — заявил Рябинский.
Ранее в интервью журналистам боксер никогда не скрывал глубокой привязанности к своим корням и своей родине. Спортсмен не только болеет за узбекские футбольные клубы и следит за их успехами, но и в музыкальных пристрастиях отдает предпочтение национальным исполнителям — Мунису Ризаеву, Лоле Юлдашевой, Райхон, Озодбеку Назарбекову и Ботиру Кодирову.
Публике, следящей за выступлениями боксера, импонирует и стиль Муроджона на ринге, и его тактика, и, конечно же, коронный удар Ахмадалиева – левый боковой. Возможно, именно этим приемом он завершит свой седьмой бой в профессиональной карьере.
Кстати, первый свой контракт с промоутерской компанией Андрея Рябинского тогда еще перспективный и подающий надежды боксер заключил именно в Нью-Йорке, где завтра предстанет перед болельщиками в качестве одной из главных звезд вечера.