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Хоккеисты команды Хумо Ташкент

Ташкентский "Хумо" уступил "Зауралью" в четвертом матче ВХЛ

© Пресс-служба ХК "Хумо"
Спорт
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Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (7)
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На сегодняшний день на счету ташкентского хоккейного клуба две победы и столько же поражений. Впереди — встречи с командами "Горняк", "Южный Урал" и "Челмет".

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Ташкентский клуб "Хумо" в четвертом матче Высшей хоккейной лиги уступил курганскому "Зауралью" со счетом 0:3.

© Пресс-служба ХК "Хумо"
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Первый период завершился с нулями на табло, однако в течение двух последующих соперникам ташкентцев все-таки удалось загнать в их ворота три шайбы.

На сегодняшний день на счету "Хумо" две победы и столько же поражений. Теперь подопечным Евгения Попихина предстоит сыграть с командами "Горняк", "Южный Урал" и "Челмет". Все эти матчи тоже пройдут в гостях.

Серия домашних матчей пройдет на "Хумо Арене" в октябре. В Ташкент приедут российские команды из Тюмени, Ханты-Мансийска, Ангарска и Красноярска. Встречи пройдут 3, 5, 7 и 9 октября.

Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (7)
Теги:
Ташкент, спорт, хоккей



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