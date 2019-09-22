Ташкентский "Хумо" проиграл "Гоняку" в очередном матче ВХЛ

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. ХК "Хумо" проиграл в пятом матче Высшей хоккейной лиги команде "Горняк" из города Учалы со счетом 3:2, сообщает пресс-служба ташкентского клуба.
В рамках турнира клуб из Ташкента проиграл три игры и одержал две победы. Следующие встречи пройдут с командами "Южный Урал" и "Челмет. Эти матчи тоже пройдут в гостях.
Серия домашних матчей пройдет на "Хумо Арене" в октябре. В Ташкент приедут российские команды из Тюмени, Ханты-Мансийска, Ангарска и Красноярска. Встречи пройдут 3, 5, 7 и 9 октября.
Совсем немного не дотянули до победы, но какой накал страстей в третьем периоде!— HUMO Hockey Club (@hc_humo) 22 сентября 2019 г.
Подробный отчёт уже готовится, чтобы вы прочитали его на нашем сайте! pic.twitter.com/iEXTRxh1C4