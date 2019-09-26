Долгожданная победа: ташкентский "Хумо" обыграл челябинский "Челмет"

Потерпев четыре поражения подряд, узбекские хоккеисты наконец порадовали своих болельщиков. Теперь клуб проведет серию домашних матчей.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Хоккеисты ташкентского клуба "Хумо" в очередном матче Высшей хоккейной лиги вырвал победу у челябинского "Челмета", игра завершилась со счетом 2:1.

Шайбу в ворота ташкентцев забил капитан "Челмета" Кориневский, у ташкентцев отличились Валуйский и Ворошило.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «HUMO» Toshkent xokkey klubi (@hc_humo) 26 Сен 2019 в 9:06 PDT

Теперь "Хумо" проведет серию домашних матчей. В Ташкент приедут российские команды из Тюмени, Ханты-Мансийска, Ангарска и Красноярска. Встречи пройдут 3, 5, 7 и 9 октября.

Ранее сообщалось, что Узбекистан стал полноправным членом Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF).