Долгожданная победа: ташкентский "Хумо" обыграл челябинский "Челмет"

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Хоккеисты ташкентского клуба "Хумо" в очередном матче Высшей хоккейной лиги вырвал победу у челябинского "Челмета", игра завершилась со счетом 2:1.
Шайбу в ворота ташкентцев забил капитан "Челмета" Кориневский, у ташкентцев отличились Валуйский и Ворошило.
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Теперь "Хумо" проведет серию домашних матчей. В Ташкент приедут российские команды из Тюмени, Ханты-Мансийска, Ангарска и Красноярска. Встречи пройдут 3, 5, 7 и 9 октября.
Ранее сообщалось, что Узбекистан стал полноправным членом Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF).