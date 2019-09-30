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Победный триумф: призеры чемпионата получили подарки от президента

© ФБУ
Спорт
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На торжественной церемонии в музее Олимпийской славы обладателям высоких наград чемпионата мира по боксу вручили ключи от автомобилей.

ТОШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Мастерам кожаной перчатки, которые привезли медали с чемпионата мира в Екатеринбурге, были предоставлены президентские подарки, сообщает Федерация бокса Узбекистана.

Сборная Узбекистана на чемпионате мира по боксу
© AIBA
В полуфинал чемпионата мира по боксу вышли шестеро узбекистанцев

На торжественной церемонии в музее Олимпийской славы спортсменам вручили ключи от автомобилей.

Шахобиддину Зоирову, Миразизбеку Мирзахалилову и Баходиру Жалолову, завоевавшим золотые медали чемпионата, презентовали авто "Трекер". Серебряному и бронзовому призерам мирового первенства - Дильшодбеку Рузметову и Бобоусмону Батурову – автомобили "Джентра".

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© ФБУ
Боксерам вручили "Подарок президента"

Не обошли вниманием и тренеров сборной Узбекистана по боксу, тем кто вырастил настоящих победителей, - им были выданы денежные вознаграждения от президента.

Теги:
награждение, Узбекистан, чемпионат мира по боксу, боксер



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