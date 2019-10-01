Спортсмены займут должности советников хокимов

Атлеты, имеющие почетные звания, призеры Олимпийских и Азиатских игр, международных чемпионатов, чемпионата Узбекистана прикрепляются к хокимам районов (городов) в качестве советников по вопросам физической культуры и спорта.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление, которое предусматривает совершенствование системы привлечения молодежи к физической культуре и спорту, а также эффективному использованию потенциала спортивных сооружений в Андижанской области, сообщает пресс-служба Минюста.

Согласно документу, спортсмены, имеющие звание "Мастер спорта Узбекистана международного класса", почетные звания "Заслуженный тренер Узбекистана", "Заслуженный спортсмен Узбекистана", призеры Олимпийских и Азиатских игр, международных чемпионатов, чемпионата Узбекистана прикрепляются к хокимам районов (городов) в качестве советников по вопросам физической культуры и спорта на общественных началах.

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Сообщается так же, что с 2020-2021 учебного года на заочном отделении Андижанского государственного университета будет осуществляться подготовка кадров по направлению "Спортивная деятельность".