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Профессиональный боксер Исроил Мадримов

Названа дата следующего боя Исроила Мадримова

НОК Узбекистана
Спорт
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Боксер из Узбекистана Исроил Мадримов, чемпион Азии и триумфатор Азиатских игр, 5 октября проведет свой третий бой на профессиональном ринге.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Узбекский профессиональный боксер Исроил Мадримов 5 октября проведет бой в "Мэдисон-Сквер-Гарден", сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Его соперником станет максиканец Алехандро Баррера. На сегодняшний день он поднялся на ринг 34 раза, 29 боев завершились для него победой, пять — проигрышем.

Исроил Мадримов провел тренировку на одной из главных улиц Нью-Йорка
© НОК Узбекистана
Исроил Мадримов провел тренировку на одной из главных улиц Нью-Йорка

Узбекский спортсмен сейчас в Нью-Йорке, накануне он провел тренировку на одной из главных улиц города. Боксера пришли поддержать его соотечественники и поклонники. 

Исроил Мадримов провел тренировку на одной из главных улиц Нью-Йорка
© НОК Узбекистана
Исроил Мадримов провел тренировку на одной из главных улиц Нью-Йорка

Исроил Мадримов — чемпион Азии и триумфатор Азиатских игр. Сейчас он занимает шестую строчку рейтинга WBA.

Исроил Мадримов провел тренировку на одной из главных улиц Нью-Йорка
© НОК Узбекистана
Исроил Мадримов провел тренировку на одной из главных улиц Нью-Йорка

Бои в "Мэдисон-Сквер-Гарден" начнутся около 06.00 по ташкентскому времени, прямую трансляцию будет вести телеканал "Спорт".

Теги:
Исроил Мадримов, спорт, США, Узбекистан, Бокс



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