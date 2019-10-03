Названа дата следующего боя Исроила Мадримова

Боксер из Узбекистана Исроил Мадримов, чемпион Азии и триумфатор Азиатских игр, 5 октября проведет свой третий бой на профессиональном ринге.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Узбекский профессиональный боксер Исроил Мадримов 5 октября проведет бой в "Мэдисон-Сквер-Гарден", сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Его соперником станет максиканец Алехандро Баррера. На сегодняшний день он поднялся на ринг 34 раза, 29 боев завершились для него победой, пять — проигрышем.

© НОК Узбекистана Исроил Мадримов провел тренировку на одной из главных улиц Нью-Йорка

Узбекский спортсмен сейчас в Нью-Йорке, накануне он провел тренировку на одной из главных улиц города. Боксера пришли поддержать его соотечественники и поклонники.

© НОК Узбекистана Исроил Мадримов провел тренировку на одной из главных улиц Нью-Йорка

Исроил Мадримов — чемпион Азии и триумфатор Азиатских игр. Сейчас он занимает шестую строчку рейтинга WBA.

© НОК Узбекистана Исроил Мадримов провел тренировку на одной из главных улиц Нью-Йорка

Бои в "Мэдисон-Сквер-Гарден" начнутся около 06.00 по ташкентскому времени, прямую трансляцию будет вести телеканал "Спорт".