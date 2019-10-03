Названа дата следующего боя Исроила Мадримова

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Узбекский профессиональный боксер Исроил Мадримов 5 октября проведет бой в "Мэдисон-Сквер-Гарден", сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета.
Его соперником станет максиканец Алехандро Баррера. На сегодняшний день он поднялся на ринг 34 раза, 29 боев завершились для него победой, пять — проигрышем.
Узбекский спортсмен сейчас в Нью-Йорке, накануне он провел тренировку на одной из главных улиц города. Боксера пришли поддержать его соотечественники и поклонники.
Исроил Мадримов — чемпион Азии и триумфатор Азиатских игр. Сейчас он занимает шестую строчку рейтинга WBA.
Бои в "Мэдисон-Сквер-Гарден" начнутся около 06.00 по ташкентскому времени, прямую трансляцию будет вести телеканал "Спорт".