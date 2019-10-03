Теперь ваш черед: в чемпионате мира по боксу участвуют 9 узбекистанок

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. В Улан-Удэ стартовал одиннадцатый женский чемпионат мира по боксу, сообщает пресс-служба AIBA.
Соревнования продлятся до 13 октября. Спортсменки будут бороться в десяти весовых категориях, пять из которых - олимпийские.
От Узбекистана на турнир отправились девять спортсменок. Это одна из самых масштабных делегаций. Больше только у России и США, Индии и Казахстана.
Три "золота" завоевали Шахобиддин Зоиров, Баходир Джалолов и Миразизбек Мирзахалилов, "серебро" у Дильшода Рузметова, а бронзовая награда на счету Бобоусмона Батурова.
Всего на ЧМ-2019 Узбекистан представляли восемь боксеров. По итогам турнира они завоевали пять наград, три из которых высшей пробы.