Теперь ваш черед: в чемпионате мира по боксу участвуют 9 узбекистанок

В Улан-Удэ стартует одиннадцатый женский чемпионат мира по боксу. От Узбекистана на турнир отправились девять спортсменок. Это одна из самых масштабных делегаций. Больше только у России и США.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. В Улан-Удэ стартовал одиннадцатый женский чемпионат мира по боксу, сообщает пресс-служба AIBA.

Соревнования продлятся до 13 октября. Спортсменки будут бороться в десяти весовых категориях, пять из которых - олимпийские.

От Узбекистана на турнир отправились девять спортсменок. Это одна из самых масштабных делегаций. Больше только у России и США, Индии и Казахстана.

Женский чемпионат мира начался через полторы недели после окончания мужского мирового первенства, где были разыграны восемь комплектов медалей.

Три "золота" завоевали Шахобиддин Зоиров, Баходир Джалолов и Миразизбек Мирзахалилов, "серебро" у Дильшода Рузметова, а бронзовая награда на счету Бобоусмона Батурова.

Всего на ЧМ-2019 Узбекистан представляли восемь боксеров. По итогам турнира они завоевали пять наград, три из которых высшей пробы.