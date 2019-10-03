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Теперь ваш черед: в чемпионате мира по боксу участвуют 9 узбекистанок

© Sputnik / Владимир Астапкович
Спорт
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В Улан-Удэ стартует одиннадцатый женский чемпионат мира по боксу. От Узбекистана на турнир отправились девять спортсменок. Это одна из самых масштабных делегаций. Больше только у России и США.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. В Улан-Удэ стартовал одиннадцатый женский чемпионат мира по боксу, сообщает пресс-служба AIBA.

Соревнования продлятся до 13 октября. Спортсменки будут бороться в десяти весовых категориях, пять из которых - олимпийские.

От Узбекистана на турнир отправились девять спортсменок. Это одна из самых масштабных делегаций. Больше только у России и США, Индии и Казахстана.

Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан) и Ласаро Альварес (Куба) в финальном поединке в весовой категории до 57 кг на ХХ чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.
© Sputnik / Александр Кряжев
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Женский чемпионат мира начался через полторы недели после окончания мужского мирового первенства, где были разыграны восемь комплектов медалей. 

Три "золота" завоевали Шахобиддин Зоиров, Баходир Джалолов и Миразизбек Мирзахалилов, "серебро" у Дильшода Рузметова, а бронзовая награда на счету Бобоусмона Батурова.

Всего на ЧМ-2019 Узбекистан представляли восемь боксеров. По итогам турнира они завоевали пять наград, три из которых высшей пробы.

Теги:
спорстмены, Спортсмен, спорт, чемпионат мира по боксу, боксер, Бокс



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