Начало положено: узбекистанка одержала первую победу на ЧМ по боксу

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Боксер из Узбекистана Гуласал Султоналиева заявила, что ее главной целью на чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ является завоевание медали турнира, сообщает РИА Новости.
В первом бою в весовой категории до 48 килограммов ей удалось победить Алую Балкибекову из Казахстана.
"Я в первый раз встречаюсь с этой соперницей и очень довольна тем, как сегодня провела свой бой. Спасибо моим родителям и тренерам, которые подготовили меня к турниру. Это мой второй чемпионат мира, моя главная задача - выиграть медаль на соревновании в Улан-Удэ", - сказала Султоналиева.
Три "золота" завоевали Шахобиддин Зоиров, Баходир Джалолов и Миразизбек Мирзахалилов, "серебро" у Дильшода Рузметова, а бронзовая награда на счету Бобоусмона Батурова.
Всего на ЧМ-2019 Узбекистан представляли восемь боксеров. По итогам турнира они завоевали пять наград, три из которых высшей пробы.