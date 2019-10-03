Начало положено: узбекистанка одержала первую победу на ЧМ по боксу

Гуласал Султоналиева победила соперницу из Казахстана и рассказала, что ее главная цель на турнире - медаль.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Боксер из Узбекистана Гуласал Султоналиева заявила, что ее главной целью на чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ является завоевание медали турнира, сообщает РИА Новости.

В первом бою в весовой категории до 48 килограммов ей удалось победить Алую Балкибекову из Казахстана.

"Я в первый раз встречаюсь с этой соперницей и очень довольна тем, как сегодня провела свой бой. Спасибо моим родителям и тренерам, которые подготовили меня к турниру. Это мой второй чемпионат мира, моя главная задача - выиграть медаль на соревновании в Улан-Удэ", - сказала Султоналиева.

От Узбекистана на турнир отправились девять спортсменок. Это одна из самых масштабных делегаций. Больше только у России и США, Индии и Казахстана. Женский чемпионат мира начался через полторы недели после окончания мужского мирового первенства, где были разыграны восемь комплектов медалей.

Три "золота" завоевали Шахобиддин Зоиров, Баходир Джалолов и Миразизбек Мирзахалилов, "серебро" у Дильшода Рузметова, а бронзовая награда на счету Бобоусмона Батурова.

Всего на ЧМ-2019 Узбекистан представляли восемь боксеров. По итогам турнира они завоевали пять наград, три из которых высшей пробы.