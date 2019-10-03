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Боксерские перчатки, архивное фото

Турсуной Рахимова принесла Узбекистану вторую победу на ЧМ по боксу

© Pixabay
Спорт
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Спортсменка провела поединок в весовой категории до 51 килограмма и выиграла бой с общим счетом 5:0.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Турсуной Рахимова начала свое выступление на чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ с победы над Ясмине Муттаки из Марокко, сообщает пресс-служба Федерации бокса.

Спортсменка провела поединок в весовой категории до 51 килограмма и выиграла бой со счетом 5:0.

Ранее Гуласал Султоналиева в весовой категории до 48 килограммов одолела Алую Балкибекову из Казахстана.

© Sputnik / Евгений Биятов
Начало положено: узбекистанка одержала первую победу на ЧМ по боксу
От Узбекистана на турнир отправились девять спортсменок. Это одна из самых масштабных делегаций. Больше только у России и США, Индии и Казахстана. Женский чемпионат мира начался через полторы недели после окончания мужского мирового первенства, где были разыграны восемь комплектов медалей. 

Три "золота" завоевали Шахобиддин Зоиров, Баходир Джалолов и Миразизбек Мирзахалилов, "серебро" у Дильшода Рузметова, а бронзовая награда на счету Бобоусмона Батурова.

Всего на ЧМ-2019 Узбекистан представляли восемь боксеров. По итогам турнира они завоевали пять наград, три из которых высшей пробы.

Теги:
поединок, победа, чемпионат мира по боксу, боксер, Бокс



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