Турсуной Рахимова принесла Узбекистану вторую победу на ЧМ по боксу

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Турсуной Рахимова начала свое выступление на чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ с победы над Ясмине Муттаки из Марокко, сообщает пресс-служба Федерации бокса.
Спортсменка провела поединок в весовой категории до 51 килограмма и выиграла бой со счетом 5:0.
Ранее Гуласал Султоналиева в весовой категории до 48 килограммов одолела Алую Балкибекову из Казахстана.
Три "золота" завоевали Шахобиддин Зоиров, Баходир Джалолов и Миразизбек Мирзахалилов, "серебро" у Дильшода Рузметова, а бронзовая награда на счету Бобоусмона Батурова.
Всего на ЧМ-2019 Узбекистан представляли восемь боксеров. По итогам турнира они завоевали пять наград, три из которых высшей пробы.