Ёдгорой Мирзаева назвала главного фаворита ЧМ в весе до 57 кг

В Улан-Удэ 3-13 октября проходит чемпионат мира по боксу среди женщин, участницы оспаривают десять комплектов наград.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Главным фаворитом чемпионата мира в Улан-Удэ в весовой категории до 57 кг является россиянка Людмила Воронцова, заявила боксер из Узбекистана Едгорой Мирзаева.

Восьмого октября узбекская спортсменка по очкам победила канадку Каролину Вейер и пробилась в четвертьфинал турнира в весе до 57 кг.

"На чемпионате мира я бы хотела попасть на пьедестал почета, но не считаю себя главным фаворитом. На мой взгляд, россиянка Людмила Воронцова является главным претендентом на победу", — сказала Мирзаева РИА Новости.

Она также отметила, что недовольна своим боем в 1/8 финала — несмотря на то, что одержала победу.

"Хорошо, что выиграла, но я провела его не так, как хотела. Нужно дорабатывать, — подчеркнула боксер. — Надеюсь, в будущем будет проще".

Мирзаева похвалила организацию чемпионата мира: "все очень нравится", "просто супер".

"Посмотрите, сколько людей поддерживают нас во время боев. Мы им благодарны", — добавила узбекистанка.

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