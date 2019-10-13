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Олимпиада-2016. Гимнастка Оксана Чусовитина выступит на 7-й Олимпиаде в карьере

"Спасибо за веру в меня": гимнастка Чусовитина вновь выступит на Олимпиаде

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Известная спортсменка завоевала путевку на Олимпийские игры – 2020 в Токио, которые станут для нее восьмыми в карьере.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Заслуженная спортсменка Узбекистана, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы и победительница Азиатских игр Оксана Чусовитина примет участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. 

Эта Олимпиада станет для нее восьмой, к началу Игр гимнастке исполнится 45 лет.

"Дорогие мои! Я могу сообщить вам официально, что я попала на свою восьмую Олимпиаду. Хочу сказать вам всем огромное спасибо за поддержку и веру в меня. Мы это сделали вместе", — написала спортсменка в своем Instagram.
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Публикация от Oksana Chusovitina (@oksana2016)

Оксана Чусовитина выступала за сборные СССР, Узбекистана, Германии и затем снова стала представлять Узбекистан. Она является единственной спортсменкой в мире, которая семь раз участвовала Олимпийских играх. Ранее ей были присвоены ордена "Дустлик", "Мехнат шухрати" и "Эл-юрт хурмати".

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Публикация от Oksana Chusovitina (@oksana2016)

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. 

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Теги:
Олимпийские игры в Токио, Токио, олимпиада, гимнастика, спорт, Оксана Чусовитина



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