"Спасибо за веру в меня": гимнастка Чусовитина вновь выступит на Олимпиаде

Известная спортсменка завоевала путевку на Олимпийские игры – 2020 в Токио, которые станут для нее восьмыми в карьере.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Заслуженная спортсменка Узбекистана, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы и победительница Азиатских игр Оксана Чусовитина примет участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Эта Олимпиада станет для нее восьмой, к началу Игр гимнастке исполнится 45 лет.

"Дорогие мои! Я могу сообщить вам официально, что я попала на свою восьмую Олимпиаду. Хочу сказать вам всем огромное спасибо за поддержку и веру в меня. Мы это сделали вместе", — написала спортсменка в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oksana Chusovitina (@oksana2016) 12 Окт 2019 в 2:50 PDT

Оксана Чусовитина выступала за сборные СССР, Узбекистана, Германии и затем снова стала представлять Узбекистан. Она является единственной спортсменкой в мире, которая семь раз участвовала Олимпийских играх. Ранее ей были присвоены ордена "Дустлик", "Мехнат шухрати" и "Эл-юрт хурмати".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oksana Chusovitina (@oksana2016) 19 Июн 2019 в 7:31 PDT

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.