"Спасибо за веру в меня": гимнастка Чусовитина вновь выступит на Олимпиаде

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Заслуженная спортсменка Узбекистана, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы и победительница Азиатских игр Оксана Чусовитина примет участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
Эта Олимпиада станет для нее восьмой, к началу Игр гимнастке исполнится 45 лет.
"Дорогие мои! Я могу сообщить вам официально, что я попала на свою восьмую Олимпиаду. Хочу сказать вам всем огромное спасибо за поддержку и веру в меня. Мы это сделали вместе", — написала спортсменка в своем Instagram.
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Оксана Чусовитина выступала за сборные СССР, Узбекистана, Германии и затем снова стала представлять Узбекистан. Она является единственной спортсменкой в мире, которая семь раз участвовала Олимпийских играх. Ранее ей были присвоены ордена "Дустлик", "Мехнат шухрати" и "Эл-юрт хурмати".
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Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.