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Матч между сборный Узбекистана и сборной Сингапура по футболу

Дубль Шомуродова принес Узбекистану вторую победу в отборе на ЧМ-2022

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Подопечные Вадима Абрамова одержали вторую подряд победу в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу. В гостях "Белые волки" обыграли сборную Сингапура.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу в гостях обыграла команду Сингапура - 3:1. Это вторая победа под руководством Вадима Абрамова, сменившего на этом посту аргентинца Эктора Купера. 

Первыми счет открыли узбекистанцы - форвард Одил Ахмедов ударом со штрафного отправил мяч в ворота соперников уже на 15-й минуте матча. Однако в конце первого тайма "Белые волки" получили, что называется, гол в раздевалку - у хозяев отличился Искан Фанди - 1:1.

Матч между сборный Узбекистана и сборной Сингапура по футболу
Ассоциация футбола Узбекистана
Матч между сборный Узбекистана и сборной Сингапура по футболу
Впрочем, сборная Узбекистана быстро вернула себе преимущество в счете - на 51-й минуте встречи результативным ударом отметился лучший бомбардир российской премьер-лиги Эльдор Шомуродов. Все вопросы о победителе встречи были сняты на первой добавленной минуте, благодаря все тому же Шомуродову, который вырвался один на один с голкипером соперника и оформил дубль. Итог игры - 3:1. в пользу Узбекистана.

Матч между сборными Узбекистана и Йемена по футболу
Ассоциация футбола Узбекистана
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После этой победы в копилке национальной команды шесть очков и временно возглавляет турнирную таблицу. В параллельном поединке встречаются Саудовская Аравия и Палестина. Если саудиты выиграют, то они вернут себе первую строчку в этой группе.

До конца года Узбекистан проведет еще две домашних игры - против Саудовской Аравии 14 ноября, а затем, 19 октября, постарается взять реванш у палестинцев за поражение в первом круге.     




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