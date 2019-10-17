12:58 17 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.25
  • EUR10438.58
  • USD9455.24
Поиск
Узбекистанцы вышли в финал чемпионата Азии по боксу

Узбекистанцы вышли в финал чемпионата Азии по боксу

НОК Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
165 0 0

В борьбе за финальную путевку 11 спортсменов уверенно завоевали победу, и сегодня они проведут свои финальные бои.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Одиннадцать узбекистанцев вышли в финал чемпионата Азии по боксу, сообщает НОК.

В городе Фуджайра (ОАЭ) завершается чемпионат Азии по боксу среди юниоров и юниорок.

Вчера в рамках полуфинала 20 узбекистанских боксеров поднялись на ринг. В борьбе за финальную путевку 11 спортсменов уверенно завоевали победу, и сегодня они проведут свои финальные бои.

Узбекистанки завершили выступление на ЧМ по боксу >>

Напомним, Ёдгорой Мирзаева и Эзоза Мелиева уступили в своих поединках соперницам из Англии и России, завершив выступление на женском чемпионате мира по боксу, который проходил в начале октября в столице Бурятии Улан-Удэ.

Теги:
боксер, Бокс, спорт, ОАЭ, ОАЭ, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кендалл Дженнер
Знаменитости, которые больше всех заработали на рекламе в Instagram
Лавров: взрывоопасная политика США подтолкнула сирийских курдов к сепаратизму
Лавров: США и их союзники взяли курс на развал Сирии – видео
Статистика выезжающих за рубеж узбекистанцев
Кто, куда и зачем выезжает из Узбекистана - статистика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054