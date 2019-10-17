Узбекистанцы вышли в финал чемпионата Азии по боксу

В борьбе за финальную путевку 11 спортсменов уверенно завоевали победу, и сегодня они проведут свои финальные бои.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Одиннадцать узбекистанцев вышли в финал чемпионата Азии по боксу, сообщает НОК.

В городе Фуджайра (ОАЭ) завершается чемпионат Азии по боксу среди юниоров и юниорок.

Вчера в рамках полуфинала 20 узбекистанских боксеров поднялись на ринг. В борьбе за финальную путевку 11 спортсменов уверенно завоевали победу, и сегодня они проведут свои финальные бои.

Узбекистанки завершили выступление на ЧМ по боксу >>

Напомним, Ёдгорой Мирзаева и Эзоза Мелиева уступили в своих поединках соперницам из Англии и России, завершив выступление на женском чемпионате мира по боксу, который проходил в начале октября в столице Бурятии Улан-Удэ.