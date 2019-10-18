В Минспорта прокомментировали драку на юниорском турнире по каратэ

Инцидент произошел на республиканских соревнованиях в Ташкенте 16 октября. В ходе служебной проверки все виновные были установлены, участники драки, среди которых тренеры и судья, лишились своих должностей.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Министерство физкультуры и спорта Узбекистана уволило судью и тренеров, устроивших массовую драку во время республиканского турнира по каратэ, сообщили в ведомстве корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Инцидент произошел 16 октября во время финального поединка на Кубка Узбекистана. Судья, а также представители тренерских штабов, не пришли к согласию по поводу результата, конфликт дошел до потасовки. Видео драки попало в соцсети.

Пострадавших в результате потасовки нет, однако дисциплинарные меры были приняты. В итоге судья Федерации каратэ Узбекистана Буриев отстранен на два года, такое же наказание понес и тренер спортивного клуба "Чемпион по каратэ" Юсупов. Его коллега из Сурхандарьинской области подвергся более строгому взысканию — он не может занимать прежнюю должность в течение трех лет.

Кроме того, Минспорта вывело из состава национальной сборной участника этой потасовки старшего тренера и тренера высшего разряда по карате узбекской юниорской национальной сборной Буриева за нарушение этических норм.

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По данным Минспорта, сразу после драки была проведена служебная проверка, в ходе которой выяснились все обстоятельства инцидента. Спор возник между судьей Азизбеком Буриевым, тренером ташкентского спортивного клуба "Чемпион по каратэ" Дилшодом Юсуповым и тренером Сурхандарьинской областной федерации каратэ Абдулазизом Исматуллаевым.