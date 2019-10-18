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кулак, архивное фото

В Минспорта прокомментировали драку на юниорском турнире по каратэ

© sputnik Sputnik / Табылды Кадырбеков
Спорт
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Sputnik Узбекистан

Инцидент произошел на республиканских соревнованиях в Ташкенте 16 октября. В ходе служебной проверки все виновные были установлены, участники драки, среди которых тренеры и судья, лишились своих должностей.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Министерство физкультуры и спорта Узбекистана уволило судью и тренеров, устроивших массовую драку во время республиканского турнира по каратэ, сообщили в ведомстве корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Инцидент произошел 16 октября во время финального поединка на Кубка Узбекистана. Судья, а также представители тренерских штабов, не пришли к согласию по поводу результата, конфликт дошел до потасовки. Видео драки попало в соцсети.

драка
© Sputnik / Андрей Варенков
В Ташкенте во время турнира по каратэ произошла массовая драка - видео
По данным Минспорта, сразу после драки была проведена служебная проверка, в ходе которой выяснились все обстоятельства инцидента. Спор возник между судьей Азизбеком Буриевым, тренером ташкентского спортивного клуба "Чемпион по каратэ" Дилшодом Юсуповым и тренером Сурхандарьинской областной федерации каратэ Абдулазизом Исматуллаевым.

Пострадавших в результате потасовки нет, однако дисциплинарные меры были приняты. В итоге судья Федерации каратэ Узбекистана Буриев отстранен на два года, такое же наказание понес и тренер спортивного клуба "Чемпион по каратэ" Юсупов. Его коллега из Сурхандарьинской области подвергся более строгому взысканию — он не может занимать прежнюю должность в течение трех лет.
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© НОК Узбекистана
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Главный судья турнира Косимжон Карабоев получил выговор.
Кроме того, Минспорта вывело из состава национальной сборной участника этой потасовки старшего тренера и тренера высшего разряда по карате узбекской юниорской национальной сборной Буриева за нарушение этических норм.
Позднее стало известно, что со спортсменами теперь будет работать иранский наставник - Шахаб Султани.

 

Теги:
спорт, каратэ, Узбекистан



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