Велогонщица из Узбекистана завоевала золотую медаль в Южной Корее

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Спортсменка из Узбекистана Ольга Забелинская завоевала титул чемпионки Азии по велотреку в Южной Корее, сообщает НОК.
Чемпионат проходит в городе Чинчхон.
Следует отметить, что соревнования, которые состоялись 20 октября, завершились успешно для сборной Узбекистана.
Велогонщица из Узбекистана завоевала золотую медаль в Берлине >>
В направлении групповой гонки по очкам среди женщин "золото" досталось узбекистанке, "серебра" удостоилась спортсменка из Южной Кореи, а "бронза" за представительницей Гонконга Б. Леунг.
Напомним, в начале сентября Ольга Забелинская завоевала золотую медаль в дисциплине омниум на соревнованиях по треку Europakriterium der Bahnfahrer в Берлине.