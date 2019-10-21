Велогонщица из Узбекистана завоевала золотую медаль в Южной Корее

На прошедших соревнованиях "серебра" удостоилась спортсменка из Южной Кореи, а "бронза" за представительницей Гонконга Б. Леунг.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Спортсменка из Узбекистана Ольга Забелинская завоевала титул чемпионки Азии по велотреку в Южной Корее, сообщает НОК.

Чемпионат проходит в городе Чинчхон.

Следует отметить, что соревнования, которые состоялись 20 октября, завершились успешно для сборной Узбекистана.

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В направлении групповой гонки по очкам среди женщин "золото" досталось узбекистанке, "серебра" удостоилась спортсменка из Южной Кореи, а "бронза" за представительницей Гонконга Б. Леунг.

Напомним, в начале сентября Ольга Забелинская завоевала золотую медаль в дисциплине омниум на соревнованиях по треку Europakriterium der Bahnfahrer в Берлине.