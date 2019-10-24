Какая глупость: комментатор Орлов о реакции на свой комплимент Шомурдову

Комментатор добавил, что восхищается футбольными навыками Шомуродова. По словам Орлова, узбекистанец обладает навыками, свойственными только опытному форварду.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Российский комментатор Геннадий Орлов объяснил свое высказывание в адрес Элдора Шомуродова для Sputnik Узбекистан.

Геннадий Орлов отметил, что говорил лишь о футбольном интеллекте узбекистанца.

"Я подразумевал, что он талантливый футболист. Когда я говорил узбек, естественно я имел в виду узбекскую школу футбола", - рассказал комментатор.

Нынешний уровень футбола отличается от того, что был в Советском Союзе, когда игроки Узбекской ССР регулярно вызывались в олимпийскую сборную.

Фраза российского комментатора про Шомуродова взволновала Сеть >>>

Комментатор добавил, что восхищается футбольными навыками Шомуродова. По словам Орлова, узбекистанец обладает навыками, свойственными только опытному форварду.

"Он хитрый футболист, оригинальный и поэтому он и забил десять мячей", - рассказал комментатор.

Эксперт также возмутился реакцией многих пользователей и отметил, что говорил о футбольном интеллекте и национальность тут совсем не причем.

"Это особая категория. Мышление, видение поля. Я не противопоставлял узбеков русским. Какая глупость", - подытожил Орлов.