В Узбекистане утверждены меры по развитию регби

Главные задачи новой программы - повышение эффективности деятельности по отбору талантливой спортивной молодежи и качественной организации учебно-тренировочного процесса в регби.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. В Узбекистане в каждой специализированной школе-интернате олимпийского резерва будут созданы отделения регби, сообщает УзА.

Президент Шавкат Мирзиёев одобрил внедрение четырехэтапной системы проведения спортивных соревнований по регби, предусматривающую:

на первом этапе – спортивные соревнования (чемпионат, первенство, кубки) среди команд спортивных клубов, секций;

на втором этапе – спортивные соревнования района (города) среди команд, победивших в соревнованиях между спортивными клубами, секциями;

на третьем этапе – территориальные спортивные соревнования среди команд, победивших в спортивных соревнованиях района (города);

на четвертом этапе – спортивные соревнования республики среди команд, победивших в территориальных спортивных соревнованиях.

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Главные задачи новой программы по развитию регби в Узбекистане - повышение эффективности деятельности по отбору талантливой спортивной молодежи и качественной организации учебно-тренировочного процесса в регби, а также популяризация регби и активное вовлечение молодежи в спортивные клубы.

Более того, предусмотрено строительство спортивной базы Федерации регби Узбекистана в селе Чарвак Бостанлыкского района Ташкентской области для проведения членами сборной команды Узбекистана учебно-тренировочного процесса.

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К 2020/2021 учебному году в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта, а также Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека откроют направления по подготовке специалистов по регби.