Дониёр Салиев получил лицензию на Паралимпиаду в Токио

По прыжкам в длину (категория Т12) Дониёр Салиев показал лучший результат 7.44 метра и завоевал золотую медаль чемпионата.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. В Дубае (ОАЭ) проходит чемпионат мира по пара-атлетике.

Участие в соревнованиях принимают спортсмены более чем из 100 стран мира и каждый имеет шанс напрямую получить лицензию на Токийскую Паралимпиаду, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Успешно выступили в первый день чемпионата пара-атлеты из Узбекистана. По прыжкам в длину (категория Т12) Дониёр Салиев показал лучший результат 7.44 метра и завоевал золотую медаль и лицензию на Токио-2020.

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Это восьмая по счету лицензия, завоеванная узбекскими спортсменами на Токийскую Парадимпиаду.