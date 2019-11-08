21:06 08 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.13
  • EUR10570.21
  • USD9467.27
Поиск
Дониёр Салиев

Дониёр Салиев получил лицензию на Паралимпиаду в Токио

© Национальный олимпийский комитет
Спорт
Получить короткую ссылку
11 0 0
Sputnik Узбекистан

По прыжкам в длину (категория Т12) Дониёр Салиев показал лучший результат 7.44 метра и завоевал золотую медаль чемпионата.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. В Дубае (ОАЭ) проходит чемпионат мира по пара-атлетике.

Паралимпийские игры 2016. Девятый день
© Sputnik / Владимир Астапкович
Узбекским паралимпийцам дадут протестировать немецкие протезы

Участие в соревнованиях принимают спортсмены более чем из 100 стран мира и каждый имеет шанс напрямую получить лицензию на Токийскую Паралимпиаду, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Успешно выступили в первый день чемпионата пара-атлеты из Узбекистана. По прыжкам в длину (категория Т12) Дониёр Салиев показал лучший результат 7.44 метра и завоевал золотую медаль и лицензию на Токио-2020.

Эксперт о паралимпийцах: если сильно хотеть — результат появится >>

Это восьмая по счету лицензия, завоеванная узбекскими спортсменами на Токийскую Парадимпиаду.

Теги:
Узбекистан, Дубай, Токио, Олимпиада-2020, спорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Падение Теночтитлана: почему погибла цивилизация ацтеков
Медики Латвии так и не дождались повышения зарплат - видео
Нападение вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод
Атака боевиков на погранпост "Ишкобод": цифры и факты

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться