Сборная Узбекистана по футболу оказалась дороже команды Кыргызстана

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу оказалась в 11 раз дороже, чем команда Кыргызстана, пишет Sputnik Кыргызстан.

Самый дорогой игрок — это капитан сборной Узбекистана, полузащитник китайского "Шанхай СИПГ" Одил Ахмедов. Он оценен в 4,5 миллиона евро, в то время, как сборная Кыргызстана стоит всего 2 миллиона 525 тысяч евро.

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Примечательно, что оценивались не все игроки, а только 12. Самый дорогой — капитан Валерий Кичин (1,5 миллиона евро).

На предстоящий матч вызван 31 игрок, плюс еще один спортсмен, которого нет в данных портала, соответственно цена не указана.

Общая стоимость команды — 28 миллионов 50 тысяч евро (32 игрока).

Таким образом, если смотреть на общую стоимость сборных, то команда Узбекистана в 11 раз дороже, а если тех, кто в заявке, то в 28 раз.

Напомним, сегодня, 9 ноября, в Ташкенте состоится футбольный матч между сборными Узбекистана и Кыргызстана в рамках подготовки к отборочным играм чемпионата мира — 2022. Матч пройдет на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке. Начало в 18:00 по бишкекскому времени.