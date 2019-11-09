Сборная Узбекистана по футболу разгромила команду Кыргызстана

Для узбекистанцев матч со сборной Кыргызстана стал подготовкой к игре с Саудовской Аравией. Вcтреча запланирована на 14 ноября.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Национальная сборная Узбекистана по футболу обыграла команду Кыргызстана в товарищеском матче со счетом 3:1, сообщается на Telegram-канале АФУ.

Узбекистанцы открыли счет уже на 11 минуте, однако затем пропустили один гол. На восьмой минуте второго тайма они снова вырвались вперед, а под конец матча забили еще один мяч.

Авторы голов: Игорь Сергеев (1:0), Фархат Мусабеков (1:1), Достон Хамдамов (2:1), Жамшид Искандаров (3:1).

Для узбекистанцев матч со сборной Кыргызстана стал подготовкой к игре с Саудовской Аравией. Вcтреча запланирована на 14 ноября.

Сборная Узбекистана по футболу оказалась дороже команды Кыргызстана >>>