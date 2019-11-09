21:43 09 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.13
  • EUR10570.21
  • USD9467.27
Поиск

Сборная Узбекистана по футболу разгромила команду Кыргызстана

© Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
24330
Sputnik Узбекистан

Для узбекистанцев матч со сборной Кыргызстана стал подготовкой к игре с Саудовской Аравией. Вcтреча запланирована на 14 ноября.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Национальная сборная Узбекистана по футболу обыграла команду Кыргызстана в товарищеском матче со счетом 3:1, сообщается на Telegram-канале АФУ. 

Узбекистанцы открыли счет уже на 11 минуте, однако затем пропустили один гол. На восьмой минуте второго тайма они снова вырвались вперед, а под конец матча забили еще один мяч.

Авторы голов: Игорь Сергеев (1:0), Фархат Мусабеков (1:1), Достон Хамдамов (2:1), Жамшид Искандаров (3:1).

Для узбекистанцев матч со сборной Кыргызстана стал подготовкой к игре с Саудовской Аравией. Вcтреча запланирована на 14 ноября.

Сборная Узбекистана по футболу оказалась дороже команды Кыргызстана >>>

Теги:
Узбекистан, Кыргызстан, Сборная Узбекистана, спорт, Футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
По ту сторону Берлинской стены: как жили немцы в ГДР - фото из музея
Спутник_Берлинская стена, на тридцать лет разделившая немецкий народ. Архив
Стена, разделившая немецкий народ на 30 лет. Архивные кадры из Берлина
Битва с пустыней
Битва с пустыней: как Узбекистан спасает Арал

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться