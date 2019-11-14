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Матч отборочного этапа ЧМ-2022 Узбекистан—Саудовская Аравия

Гол Шомуродова не помог Узбекистану одолеть Саудовскую Аравию

© Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Sputnik Узбекистан

В очередном раунде квалификационного этапа подопечные Вадима Абрамова принимали команду из Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 2:3.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Сборная Узбекистана сохранила первую строчку в турнирной таблице в группе D, несмотря на поражение от Саудовской Аравии в самой концовке матча. В активе "белых волков" осталось 6 очков.

Игра состоялась на столичном стадионе "Пахтакор". 

Матч между сборными Узбекистана и Сингапура по футболу
Ассоциация футбола Узбекистана
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Поначалу поединок складывался в пользу узбекистанцев. Счет открыли хозяева поля после точного удара лучшего бомбардира российского чемпионата в составе "Ростова" Элдора Шомуродова. Однако гости успели отыграться еще в первой половине встречи, заработав пенальти в ворота "белых волков", который реализовал Сальман Аль-Фаридж.

На 56-й минуте Отабек Шукуров вновь вывел свою команду вперед - 2:1.

Но третьей подряд победы над сильнейшей командой группы не состоялось. В концовке хозяева пропустили два мяча- на 85-й счет сравнял все тот же Аль-Фаридж, а за минуту до конца основного времени гости вырвали победу благодаря голу Солема Аль-Доссари. 

Эльдор Шомуродов во время матча против Саудовской Аравии
© Ассоциация футбола Узбекистана.
Эльдор Шомуродов
В календаре у сборной Узбекистана еще три игры - ближайший поединок 19 ноября против палестинцев, обыгравших команду тогда еще тренера Эктора Купера 0:2. Ответный матч с Йменом пройдет в марте 2020-го, а во втором круге турнира узбекистанцы сойдутся с Саудовской Аравией лишь в июне будущего года.

Теги:
Эльдор Шомуродов, Футбол, Узбекистан, Саудовская Аравия



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