Узбекская сборная вошла в первую тройку самых сильных стран континента и благодаря этому удостоилась одной лицензии.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Впервые в истории узбекского спорта была завоевана лицензия на Олимпиаду по современному пятиборью, сообщает НОК Узбекистана.

Согласно информации, подготовка к Токийским олимпийским играм в республике проходит с запоминающимися событиями.

"Со стороны правительства уделяется особое внимание, чтобы спортсмены получали больше путевок на лицензионных соревнованиях. Все виды спорта развиваются с большой скоростью", - говорится в сообщении.

В настоящее время в городе Ухань (Китай) проходит лицензионный чемпионат Азии-Океании по современному пятиборью.

Примечательно, что впервые в истории узбекского спорта узбекистанка Алисэ Фахрутдинова удостоилась лицензии на Летние олимпийские игры.

НОК Узбекистан завоевал лицензию на Олимпиаду по современному пятиборью

В этих соревнованиях узбекская сборная вошла в первую тройку самых сильных стран континента и благодаря этому удостоилась одной лицензии.

Первая пятерка чемпионата: Южная Корея, Япония, Узбекистан, Китай и Казахстан.

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До недавнего времени современное пятиборье не было широко развито в Узбекистане, спортсмены даже не имели базу для проведения тренировок. Но благодаря оказанному вниманию развитию спорта со стороны правительства, а также усилиям действующего руководства федерации этот вид спорта стал широко развиваться, спортсмены начали успешно выступать на международных соревнованиях.

Следует отметить, что это 12-я завоеванная лицензия на Токийские олимпийские игры.