Что ждет стадион "Пахтакор" в Ташкенте — комментарий клуба

Снос нынешнего стадиона должен был начаться еще к концу 2017 года, однако из-за изыскательских работ и удорожания проекта сроки пришлось сдвинуть. Известна ли дата последнего матча и утвержден ли проект новой арены - прокомментировали в пресс-службе ФК "Пахтакор".

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Узбекистане вновь заговорили о скором сносе домашнего стадиона ташкентского футбольного клуба "Пахтакор". В прессе даже появилась информация, что арена уже закрыта и команда больше не выйдет на это поле.

Действительно, ближайшая встреча "Пахтакора" со столичным "Бунёдкором" пройдет на поле соперника 27 ноября, однако это не свидетельствует о том, что арена окончательно закрывается.

В пресс-службе клуба корреспонденту Sputnik Узбекистан разъяснили, что окончательного решения и утвержденного проекта нового стадиона, который планируют возвести на том же месте, еще нет.

"В этом году домашних матчей уже не будет, на следующий сезон пока все по плану. Еще нет окончательного решения по срокам сноса арены. Возможно, "Пахтакор" еще сыграет на домашнем поле, но это не будет прощальный матч. В любом случае новой арене быть, а когда именно начнутся работу, станет известно позже", — сообщил представитель ташкентской команды.

О планах снести старый стадион "Пахтакор" и возвести современный комплекс руководство клуба заявляло еще в 2017 году. Сооружение должно быть оборудовано всей необходимой инфраструктурой и отвечать современным мировым требованиям. Тогда сообщалось, что компания SFI Management Group, получившая к тому времени уставную долю в 80% в футбольном клубе, рассмотрит предварительные концепты, созданные иностранными проектировщиками. Старт строительства пришлось сдвинуть из-за изыскательских работ и удорожания проекта.

Стадион "Пахтакор" — одна из главных футбольных арен Узбекистана. Ее строительство началось в 1954 году, а завершилось в 1956-м. Изначально трибуны вмещали 55 тысяч зрителей, но со временем, после нескольких реконструкций, количество зрительских мест сократилась в полтора раза.

До 2012 года "Пахтакор" был основным стадионом, где на постоянной основе проводила домашние матчи национальная сборная Узбекистана по футболу. Потом команда переехала на новую арену. Однако международные матчи регулярно проводятся на "Пахтакоре". Так, 14 ноября этого года подопечные Вадима Абрамова принимали на своем поле сборную Саудовской Аравии. На 30-тысячную арену пришло почти на десять тысяч больше болельщиков. Несмотря на проигрыш узбекистанцев мероприятие прошло без происшествий, а спортивный объект справился с дополнительной нагрузкой.