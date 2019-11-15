Как стадион "Пахтакор" выдержал 40 тысяч зрителей - ГУВД

Начальником ГУВД Ташкента объявлена благодарность всему личному составу, задействованному в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в ходе мероприятия.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Вчера на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте был настоящий ажиотаж: в рамках отборочного тура чемпионата мира-2022 проходил футбольный матч между сборными командами Узбекистана и Саудовской Аравии, что вызвало повышенный интерес у огромного числа людей, сообщают в ГУВД.

"До 14 ноября было продано 18 тысяч билетов, до 17 часов 15 минут 14 ноября в общей сложности реализовано 29 тысяч билетов. В итоге на стадион, рассчитанный на 30 тысяч зрителей, пришло почти на десять тысяч человек больше", - говорится в сообщении.

По информации ГУВД, многие из тех, кто не имел билета, надеялись приобрести его буквально за полчаса до начала матча. А те, кто купил билеты заранее, пришли к началу игры, а то и позже. Среди последних многие хотели быстрее попасть на стадион, минуя досмотр сумки.

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Как итог - болельщики устремились к контрольно-пропускным пунктам, организованным на двух имеющихся на стадионе проходных воротах, не рассчитанных на быстрый пропуск такого количества людей.

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"В итоге безбилетники и опоздавшие создали к 17.30 толкотню и беспорядок. Причем те, у кого билетов не было, и порождали ажиотаж, надеясь воспользоваться сутолокой и проникнуть на стадион. Особо агрессивно реагирующих на просьбы сотрудников правоохранительных органов сохранять спокойствие, встать в очередь и предъявить билет, отводили в сторону, чтобы пропустить тех, кто имел на руках билет, но опоздал к началу матча", - сообщили сотрудники правоохранительных органов.

В результате начальником ГУВД Ташкента объявлена благодарность всему личному составу, задействованному в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в ходе мероприятия.

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Несмотря на проигрыш узбекской команды, мероприятие прошло без происшествий.

Напомним, сборная Узбекистана сохранила первую строчку в турнирной таблице в группе D, несмотря на поражение от Саудовской Аравии в самой концовке матча. В активе "белых волков" осталось 6 очков.

В календаре у сборной Узбекистана еще три игры - ближайший поединок 19 ноября против палестинцев, обыгравших команду тогда еще тренера Эктора Купера 0:2. Ответный матч с Йменом пройдет в марте 2020-го, а во втором круге турнира узбекистанцы сойдутся с Саудовской Аравией лишь в июне будущего года.