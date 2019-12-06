Ташкент, 6 дек - Sputnik. Президент Международной федерации фехтования российский бизнесмен Алишер Усманов включен в Зал славы российского фехтования.

Как сообщается, решение о вводе новых лауреатов в Зал славы принято на заседании бюро исполкома Федерации фехтования России.

Усманов включен в номинации "Fencing Family". Кроме него, в зал славы приняты четыре других лауреата - экс-главный тренер сборной СССР Лев Сайчук (номинация "Тренер"), первый советский чемпион мира по фехтованию в личном первенстве среди мужчин Яков Рыльский, трехкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира Татьяна Самусенко и четырехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Виктор Сидяк (все в номинации "Спортсмен").

Фонд Алишера Усманова продолжит финансировать филиал МИСиС

Усманов возглавляет Международную федерацию фехтования с 2008 года.

В конце 2020-го состоится очередная процедура ввода новых лауреатов.

По принятым правилам в его состав ежегодно могут быть включены не более пяти человек, среди которых спортивные чиновники, меценаты, журналисты, врачи и другие специалисты, много лет служившие фехтованию, но при этом не являющиеся спортсменами или тренерами. На сегодняшний день в зал включены 23 человека.

Зал славы российского фехтования представляет собой виртуальный музей. Он создан для сохранения истории вида спорта и как дань уважения тем, кто внес выдающийся вклад в продвижение и развитие фехтования в СССР и в России.