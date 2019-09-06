Фонд Алишера Усманова продолжит финансировать филиал МИСиС

Отмечается, что реализация этого проекта является одним из важнейших и приоритетных направлений для фонда.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Фонд Алишера Усманова продолжит финансировать деятельность Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС", сообщает пресс-служба учебного заведения.

Усманов является основателем благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт", который продолжит оказывать всестороннюю помощь в развитии деятельности и улучшении качества обучения Алмалыкского филиала МИСиС.

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Отмечается, что реализация этого проекта является одним из важнейших и приоритетных направлений для фонда. Недавно филиал Национального исследовательского технологического университета получил доступ к сети высокоскоростного интернета со скоростью выше 100 Мбит/с.

Данное новшество позволило расширить доступ вуза к десяткам крупнейших международных электронных баз и каталогам научных и научно-исследовательских работ, научной и художественной литературы.

Фонд основан в 2006 году в целях поддержки общественно значимых инициатив в области культуры, искусства и спорта, а также научно-образовательных и социальных проектов.

Алмалыкский филиал НИТУ «МИСиС» был открыт в октябре 2018 года по инициативе Шавката Мирзиёева и при поддержке Алишера Усманова в целях подготовки высококвалифицированных инженерно-технических кадров для промышленности республики.