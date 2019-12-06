В Узбекистане легализовали букмекеров – новый указ

Их легализация должна помочь в развитии спорта, особенно футбола, а также повысить его инвестиционную привлекательность.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по поднятию на совершенно новый этап развития футбола в Узбекистане".

Согласно документу, с 2021 года в республике разрешается вести букмекерскую деятельность. Однако для этого необходимо будет получить лицензию в Агентстве по развитию рынка капитала.

В указе также утверждена концепция развития узбекского футбола до 2030 года. В частности, это совершенствование системы поиска и отбора молодых талантливых футболистов и налаживание системы "экспорта футболистов" в ведущие клубы.

Кроме того, на базе детско-юношеских футбольных школ будут созданы школы футбольного мастерства и детско-юношеские спортивные школы при Министерстве физической культуры и спорта.

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Отдельное внимание будет уделено подготовке специалистам по направлениям "спортивный врач", "спортивный психолог", "спортивный фармаколог", "спортивный юрист" и "спортивный диетолог".

Еще одним нововведением станет внедрение системы VAR (Video Assistant Referee, видеопомощник судьи) на матчах между командами Суперлиги, начиная с футбольного сезона 2021 года.