Узбекский боец Мурадов жестко нокаутировал американца Смита – видео

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Первый узбекский боец UFC Махмуд Мурадов одержал победу в бою против американца Тревора Смита.
Мурадов окончательно перехватил инициативу уже к концу первого раунда, а в третьем отправил соперника в жесткий нокаут.
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"Эту победу хотел бы посвятить нашему народу, Республике Узбекистан, нашему президенту. Сегодня для нашей страны большой день — День конституции. Эта победа для вас! Большое всем спасибо за вашу поддержку! Дорожу вами! Это только начало", — сказал Махмуд Мурадов после боя.
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Напомним, в сентябре узбекистанец успешно дебютировал в UFC, одержав победу над представителем Италии Алессио Ди Кирико. Мурадова сразу же окрестили узбекским Хабибом Нурмагомедовым.