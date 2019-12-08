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Боец Махмуд Мурадов

Узбекский боец Мурадов жестко нокаутировал американца Смита – видео

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20191208/12964627/Uzbekskiy-boets-Muradov-zhestko-nokautiroval-amerikantsa-Smita--video.html

Спортсмен посвятил свою победу Узбекистану, президенту Шавкату Мирзиёеву и соотечественникам.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Первый узбекский боец UFC Махмуд Мурадов одержал победу в бою против американца Тревора Смита.

Мурадов окончательно перехватил инициативу уже к концу первого раунда, а в третьем отправил соперника в жесткий нокаут. 

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Публикация от Makhmud “Mach” Muradov (@makhmud_muradov)

"Эту победу хотел бы посвятить нашему народу, Республике Узбекистан, нашему президенту. Сегодня для нашей страны большой день — День конституции. Эта победа для вас! Большое всем спасибо за вашу поддержку! Дорожу вами! Это только начало", — сказал Махмуд Мурадов после боя.

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Публикация от Makhmud “Mach” Muradov (@makhmud_muradov)

Напомним, в сентябре узбекистанец успешно дебютировал в UFC, одержав победу над представителем Италии Алессио Ди Кирико. Мурадова сразу же окрестили узбекским Хабибом Нурмагомедовым.

Теги:
США, Вашингтон, Узбекистан, узбекистанец, спорт



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