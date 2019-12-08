Узбекский боец Мурадов жестко нокаутировал американца Смита – видео

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Первый узбекский боец UFC Махмуд Мурадов одержал победу в бою против американца Тревора Смита.

Мурадов окончательно перехватил инициативу уже к концу первого раунда, а в третьем отправил соперника в жесткий нокаут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Makhmud “Mach” Muradov (@makhmud_muradov) 7 Дек 2019 в 6:29 PST

"Эту победу хотел бы посвятить нашему народу, Республике Узбекистан, нашему президенту. Сегодня для нашей страны большой день — День конституции. Эта победа для вас! Большое всем спасибо за вашу поддержку! Дорожу вами! Это только начало", — сказал Махмуд Мурадов после боя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Makhmud “Mach” Muradov (@makhmud_muradov) 7 Дек 2019 в 4:16 PST

Напомним, в сентябре узбекистанец успешно дебютировал в UFC, одержав победу над представителем Италии Алессио Ди Кирико. Мурадова сразу же окрестили узбекским Хабибом Нурмагомедовым.