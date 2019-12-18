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Илиас Илиадис подписал контракт с федерацией дзюдо Узбекистана

Чемпион мира из Греции подписал контракт с Федерацией дзюдо Узбекистана

НОК Узбекистана
Спорт
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Легендарный дзюдоист, многократный чемпион мира подписал годичный контракт с узбекской федерацией. Спортсмен будет представлять республику на Токийских олимпийских играх-2020.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Чемпион Олимпийских игр в Афинах, трехкратный чемпион мира, легендарный дзюдоист из Греции Илиас Илиадис подписал контракт с Федерацией дзюдо Узбекистана.

Церемония подписания прошла в Национальном олимпийском комитете Узбекистана, в ней приняли участие президент НОК Рустам Шаабдурахманов, вице-президент НОК, руководитель Федерации дзюдо Азизжон Камилов, вице-президент НОК, первый заместитель руководителя Ассоциации бокса Сакен Полатов, тренерский штаб Федерации дзюдо и представители СМИ.

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"Честно говоря, кандидатура Илиаса Илиадиса возникла внезапно. Мы рассматривали тренеров из Японии и Европы, и в это время узнали, что старый контракт Илиадиса уже завершается. Не теряя времени, нам удалось прийти к взаимному соглашению. Времени очень мало остается до старта Токийской олимпиады, и необходимо приложить все усилия, чтобы показать максимальные результаты", — сказал руководитель Федерации дзюдо республики Азизжон Камилов.

Узбекистанец Никита Рафалович (слева) против спортсмена из Южной Кореи Ли Хва Джуна во время финального боя по тхэквондо среди мужчин-80 кг на Азиатских играх 2018
© AFP 2018 / CHAIDEER MAHYUDDIN
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Контракт между спортсменом и Федерацией дзюдо Узбекистана подписан до октября 2020-го.

Илиас Илиадис, 1986 года рождения, греческий дзюдоист грузинского происхождения. Является олимпийским чемпионом 2004-го в Афинах в весовой категории до 81 кг, трёхкратным чемпионом мира, а также двукратным чемпионом Европы.

Теги:
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, дзюдо, Олимпийские игры в Токио, Узбекистан, Греция



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